جناح تايلند في إكسبو 2020 يدلل الزوار بالأطعمة والمشروبات المجانية

المصدر: دبي –البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدلل الجناح التايلندي المشارك في إكسبو 2020 دبي، الزوار بالأطعمة والمشروبات المجانية، بهدف استقطابهم وتشجيعهم على الاستمتاع بتجربة الطعام التايلندي التقليدي الغني بالتوابل والنكهات.

يستضيف الجناح التايلندي وتحت رعاية هيئة السياحة "أسبوع الأطعمة التقليدية من تايلند"، الذي يقام في الفترة من الرابع وحتى الثامن من نوفمبر الجاري، ويعد واحداً من أبرز الفعاليات التي ينظمها الجناح التايلندي خلال مشاركته في الحدث الدولي،



كما سيتمكن الزوار أيضا من المشاركة في المسابقات، والحصول على الجوائز، إذ يتضمن برنامج الفعالية أوقاتاً مخصصة للطهي وإعداد المشروبات التقليدية التايلاندية، وعروضاً موسيقية، وألعاب الطهي الإلكترونية.

يعد الطعام التايلاندي طعاماً صحياً حيث يعتمد على المكونات الطبيعية 100%، التي تشكل الخضروات الجانب الأكبر منها، كما تشتهر الأطباق التقليدية الأصلية بتحقيق التوازن الرائع بين المذاقات الحلوة والمرة والحامضة والمالحة معاً، وتستعرض تايلاند مجموعة من أشهر أطباقها التقليدية ضمن فعاليات هذا الأسبوع.

تقول شاندر شاندرفير أوشانا، مدير الاتصالات في الجناح التايلاندي: "تشجع هيئة السياحة التايلاندية الجميع على القدوم وتجربة أشهر الأطباق التايلاندية الأصيلة، وذلك خلال الفعالية التي نستضيف فيها الشيف "نان"، رئيسة الطهاة في جناح تايلاند، وفرقة "ذا سمايل باند"، التي ستقدم عروضها الموسيقية وفق جدول زمني يناسب الزوار ، كما نقدم مجموعة مميزة من المسابقات والألعاب التي تدور حول طهي أشهر الأطباق التايلاندية التقليدية، حيث سيحصل الفائزين على فرصة تذوق مجموعة شهية من أشهر أطباقنا الرئيسية ."



اصطف زائرو إكسبو 2020 لتذوق النكهات المقدمة ولمشاهدة كيفية إعداد الأطباق التايلاندية بمراحلها المختلفة، كما استمتعوا باختيار مكونات مشروبهم التايلاندي المفضل، وعبّر الكثيرون منهم عن رغبتهم في تكرار التجربة مرة أخرى.



تقول ماريا من أوكرانيا : "جربت مذاق أوراق الزهور في الطعام، وهو مذاق غريب، نوعا ما، ولكنني استمتعت بالطعم جداً، وسأعود مجددا لتجربة بقية الأطباق المقدمة ."

فيما قالت أماليا من روسيا :" أزور الجناح للمرة الثانية، لكنها المرة الأولى التي أجرب فيها الأطباق التايلاندية التي تتمتع بنكهة غنية ولذيذة، وأشعر فعلا بأنني زرت تايلاند الحقيقية بفضل النكهات الأصيلة ووجود الطهاة التايلانديين المحترفين."

أما آجنس من بولندا فقالت :" كأنني تذوقت تايلاند كلها في قضمة واحدة، لقد استمتعت بمشاهدة كيفية تحضير هؤلاء الطهاة لأطباقهم التايلندية الشهية، واستطعت أن أرى الحب ضمن المكونات، كما تذوقت الشاي المثلج بنكهة الياسمين وكانت تجربة رائعة، وكلها منتجات طبيعية تم تحضيرها أمامنا ."

تستمر فعاليات أسبوع الأطعمة التقليدية في جناح تايلاند، حتى يوم الإثنين الثامن من نوفمبر، وستقدم خلاله مجموعة منوعة ومختلفة من الأطباق التايلندية التقليدية كل يوم، ستصطحب زوار إكسبو 2020 في رحلة لا تنسى بين المذاقات والنكهات التايلندية الأصيلة والعريقة.