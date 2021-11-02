مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية ينطلق 18 الجاري في إكسبو2020

المصدر: دبي- البيان

ينطلق مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية في إكسبو 2020 خلال الفترة من 18 حتى 23 نوفمبر الجاري.

وأكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية الذي تنظمه الدائرة تزامناً مع إكسبو 2020، يعد تجسيداً لاهتمام دبي بمحور سلامة الغذاء كمحور استراتيجي مهم في المجالات التنموية بالإضافة إلى أهمية رصد الحلول الرامية إلى إيجاد أنظمة غذائية تتميز بالجودة والابتكار حيث يعقد المؤتمر هذا العام في موقع إكسبو تحت شعار "حلول ابتكارية لنظم غذائية مستدامة".

من جانبه، قال سلطان طاهر رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية إن المؤتمر شهد نجاحا باهرا في الأعوام السابقة حيث بلغ متوسط عدد الحضور السنوي حوالي 3000 مشارك من مختلف أنحاء العالم يمثلون أكثر من 70 دولة وتجاوزت الساعات التعليمية 53 ألف ساعة قدمها أكثر من 90 متحدث محلي وعالمي.

وتتضمن الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر تقديم عدة ندوات باللغة العربية والتي يتم تنظيمها بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية جامعة الإمارات والمركز الدولي للزراعة الملحية حيث ستتناول هذه الندوات أبرز الحلول الهادفة إلى حماية الأغذية من الفساد بالإضافة إلى استعراض التوجهات الجديدة في تصنيع الغذاء مثل استخدام تكنولوجيا النانو الطباعة ثلاثية الأبعاد للأغذية اللحوم المصنعة وغيرها من التقنيات الحديثة.

وتسلط محاور هذه الدورة الضوء على سبل تعزيز انسيابية تجارة الأغذية من خلال تطوير وموائمة المواصفات الغذائية بالإضافة إلى عرض أحدث أساليب التفتيش والفحص المخبري للأغذية واقتراح الحلول المبتكرة لتحديات سلامة الغذاء إلى جانب تنظيم عدد من الندوات المتخصصة التي تستهدف التنسيق والتعاون الإقليمي بين صانعي القرار في المنطقة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي لوضع سياسات تمكين قطاع الأغذية واستعراض حلول تعزيز الأمن الغذائي فضلاً عن استعراض أبرز الممارسات في إدارة نظم سلامة الأغذية واستخدام التقنيات الحديثة والرقمنة في مجال سلامة الغذاء وفاعلية التدريب والتمكين وتوعية المستهلك وتعزيز الدور القيادي في ريادة التغيير في مجال سلامة الغذاء.

ويشارك في المؤتمر هذا العام عدد من المتحدثين البارزين من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي المنظمة العربية للتنمية الزراعية وزارة الزراعة الأمريكية والهيئة السعودية للغذاء والدواء المركز الدولي للزراعة الملحية بالإمارات جامعة الإمارات فضلا عن الجهات الإقليمية والمحلية العاملة في مجال سلامة الغذاء.