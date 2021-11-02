"التعاون الإسلامي" تحتفل بـ52 عاماً على التأسيس في إكسبو 2020

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

احتفل جناح منظمة التعاون الإسلامي في إكسبو 2020 دبي، بمرور 52 عاماً على تأسيس المنظمة، بحضور الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام للمنظمة، والسفيرة نورية الحمامي المفوضة العامة لجناح منظمة التعاون الإسلامي في إكسبو 2020.

واستعرض الجناح دعوة للتعلم والتفتح، واحتضان التفاهم، ومراجعة وجهات النظر عن العالم الإسلامي، كما استعرض فن الخط وأعمال فنية مستوحاة من الأنماط الإسلامية من جميع أنحاء العالم.

واستطاع جناح المنظمة أن يبث رسالة عبر جناحه إلى العالم، بأن الإسلام هو أسلوب حياة، عبر تجربة انتقالية باستخدام أدوات مثل الأضواء، واللغات، والأسئلة، والأصوات، لإدراك المعنى الحقيقي للإسلام.

ويقع جناح المنظمة في منطقة التنقل متعدد الأطراف، ويتركز مفهومه حول رحلة من الظلام إلى النور، أما الفكرة الرئيسة للجناح هي (اقرأ)، التي تعد أول وصية من الله سبحانه وتعالى للمسلمين، وهي رسالة منظمة التعاون الإسلامي إلى العالم

ويشكل جناح المنظمة فرصة لعرض الإنجازات الرئيسة للمنظمة، التي تعد ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة وتغطي أربع قارات - ومؤسساتها، في تعزيز الصورة الحقيقية للإسلام، وتشجيع الحوار بين الثقافات، وكذلك الجهود المبذولة لتحسين مستويات المعيشة في دول «التعاون الإسلامي»، خصوصاً البنية التحتية والتجارة، وتمويل وتمكين الفئات الضعيفة، والمبادرات لمصلحة النساء والشباب، وكذلك النهوض بالمناطق.