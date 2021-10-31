إكسبو 2020 دبي يحتضن مسابقة "ارفع علمك ولياقتك"

المصدر: دبي -البيان

بهدف تشجع عشاق اللياقة البدنية من جميع المستويات على مواصلة رحلتهم الرياضية، تطلق "ريبوك" بالتعاون مع "ليز ملز" مسابقة "ارفع علمك ولياقتك"، المستوحاة من شعار إكسبو 2020 دبي، تواصل العقول وصنع المستقبل.

وتساهم الفعالية في توحيد المشاركين من مختلف أنحاء العالم من خلال منافسة وديّة تحفزهم على تجاوز أهدافهم خلال تحدي دبي للياقة، وهي مبادرة محلية تشجّع أفراد المجتمع على ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً لمدة 30 يوماً، مع اختبار أفضل تمارين ليز ملز الاحترافية.

ويُقام التحدي عبر منصة ستيبي، المتخصصة بالصحة والعافية والتي تهدف لدعم الإنجاز الرياضي، حيث يمكن للراغبين الانضمام إلى المشاركين الآخرين من بلدانهم للدخول في المسابقة وإكمال معظم الخطوات طوال فترة المنافسة.

وتشترط المسابقة على المشاركين في فئة الفرق، إكمال 150 ألف خطوة خلال 30 يوماً، ويمكن لأعضاء الفريق الواحد تعزيز خطواتهم في مختلف أنحاء دبي من خلال الانضمام إلى سلسلة مجانية من جلسات ليه ميلز الخاصة بزيادة مستويات الطاقة البدنية وغيرها من تمارين اللياقة اليومية، والتي يستضيفها إكسبو 2020 دبي، وشاطئ كايت بيتش وحديقة مشرف، إضافةً إلى التمارين التي تُقام افتراضياً عبر تطبيق +Les Mills.



وستختار ريبوك وليز ملز مع نهاية المسابقة عشوائياً،10 مشاركين ممن أظهروا تفاعلاً استثنائياً مع المسابقة لمنحهم جائزةً نقديةً بقيمة 5 آلاف درهم إماراتي، وقسيمة شراء من ريبوك بقيمة 1500 درهم إماراتي، إضافة إلى حصيرة إم بي إكس من علامة ليز ملز مع اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في تطبيق +LES MILLS وعضوية مجانية لمدة 30 يوماً في صالة جيم نيشن الرياضية.

كما سيحصل ثلاثة مشتركين آخرين، من مختلف الدول التي أكملت 150 ألف خطوة أو أكثر خلال مدة المسابقة، على فرصة الفوز بقسيمة شرائية من ريبوك بقيمة 1500 درهم، وحبل مقاومة سمارت باند من ليز ملز، إضافة إلى اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في تطبيق +LES MILLS وعضوية في صالة جيم نيشن لمدة عام كامل.



وقالت ساره أبيرجو يونج، مسؤولة تنشيط العلامة التجارية لدى ريبوك الشرق الأوسط: "نسعى من خلال توحيد النشاط الجسدي والعقلي إلى تفعيل الهدف الحقيقي من تحدي دبي للياقة، وهو إرساء ثقافة مجتمعية تركّز على الرفاهية وتلهم الأفراد لاتباع أنماط حياة صحية مفعمة بالنشاط. وتتعاون ريبوك وليز ملز منذ زمن طويل لتنظيم فعاليات تشجّع الناس على النشاط البدني والذهني والمجتمعي".

بدوره، صرّح جلين ستولري، المدير التنفيذي لدى ليز ملز في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تُعدّ مسابقة "ارفع علمك ولياقتك" فرصةً قيّمةً لتعزيز مستوى اللياقة البدنية بين فئات المجتمع باعتبارها حافزاً ملهماً لجميع الأجيال. ولطالما كنا نهدف، من خلال ابتكار أفضل التمارين البدنية في العالم، إلى دفع العملاء والمدربين والمهتمين إلى تحقيق النجاح والوصول إلى أهدافهم على مستوى الصحة والرفاهية".

يفتح باب التسجيل في المسابقة من 29 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر 2021، حيث يمكن للراغبين في المشاركة تحميل تطبيق ستيبيSteppi App، من خلال الضغط على خيار تحديات والانضمام إلى تحدّي "ارفع علمك ولياقتك"، وتمثيل بلدانهم في هذه المسابقة من أجل الفوز بها.

