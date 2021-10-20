رئيس غيانا: تنظيم إكسبو 2020 دبي في ظل التحديات العالمية أمر لا يصدق

المصدر: وام

أكد فخامة الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية أن تنظيم دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي في ظل التحديات التي واجهها العالم بسبب تداعيات جائحة "كوفيد - 19" على مختلف القطاعات أمر لا يصدق.



وأشار فخامته إلى أن نجاح الإمارات في هذا التنظيم الرائع جاء بفضل دعم القيادة الاستثنائي لهذا الحدث العالمي والبيئة والإمكانات الكبيرة التي توفرت للمعرض والجهود الكبيرة التي بذلها القائمون والمسؤولون عن التنظيم، مؤكداً أنه متى ما توفرت العناصر الثلاثة " القيادة والبيئة والجهود " تحقق الناجح الكبير.



وقال فخامة رئيس جمهورية غيانا: "إنها لحظة خاصة نعيشها في إكسبو 2020 دبي، نرى جميعاً فيها الإلهام والتحفيز والدافع لمواجهة التحديات التي تواجهنا ويمكن أن نتغلب عليها ونحقق النجاح بمجرد أن يكون لدينا تصميم ورؤية واضحة للمستقبل، وهذا ما تحقق على أرض الواقع مع هذا التنظيم الرائع لـ "إكسبو 2020 دبي".



وأضاف: "لا شك أن مشاركة بلادي غيانا في هذا الحدث العالمي يأتي من أهمية تواجدنا في هذا المحفل الدولي، لدينا قصة مذهلة وأمامنا مستقبل واعد ولدينا فرص وإمكانات هائلة نريد مشاركتها مع العالم من خلال إكسبو 2020 دبي الذي يوفر لنا منصة دولية لعرضها أمام العالم وكذلك الحوار مع الآخرين والاستماع إلى اسئلتهم عن رؤيتنا المستقبلية لبلدنا وعن شعبنا الذي يتمتع جميع أفراده بمستوى معيشي مرتفع".



وأكد فخامة رئيس جمهورية غيانا أن دولة الإمارات تمتلك منظومة اقتصادية وحكومية فعالة ومتقدمة وشبكات ذكية في إدارة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وشركات عالمية كبرى في القطاع الخاص.



وقال " نحن في غيانا لدينا فرص استثمارية كبيرة ونحن هنا في الإمارات لعقد شراكات مع القطاع الخاص واستقطاب المستثمرين إلى بلدنا كما نسعى لتقوية العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات وهناك توأمة في الرؤى وهذا يساعد على تعزيز العلاقات بين الدولتين ".