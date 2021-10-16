بعد 6 أشهر.. جناح «فرنسا الضوء» إلى باريس بمسمى إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشف الجناح الفرنسي لـ«البيان»، عن عزمه الانتقال إلى العاصمة باريس عقب انتهاء إكسبو 2020 دبي، بعد 6 أشهر من الآن، ليصبح مزاراً سياحياً دائماً في فرنسا تحت مسمى إكسبو 2020 دبي.

وقال مسؤولو الجناح: إن «هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة للزائرين الذين لم يتمكنوا من رؤية محتويات الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي، للاطلاع عليه في باريس، مؤكدين أنه سيصبح مزاراً سياحياً دائماً كإشارة إلى أهم وأضخم حدث دولي.

ويتميز الجناح الفرنسي، الكائن في منطقة التنقل في إكسبو 2020 دبي، بواجهته الخارجية التي تمتد على مساحة 2700 متر مربعة مغطاة بألواح ضوئية.

ويتطلع الجناح الفرنسي، لأن يكون الوجهة الأفضل للمحاكاة والتأمل والإلهام، إذ يقدم تجربة ثرية تحت شعار: «فرنسا، الضوء مصدر الإلهام»، تأخذ زوار الجناح في تجربة تسلط الضوء على الابتكارات والإبداعات الفرنسية الفريدة في جميع المجالات من العلوم والبحوث والتكنولوجيا والفنون والحرف اليدوية والتعليم.

ويتيح إكسبو 2020 دبي، لفرنسا فرصة ثمينة لإبراز عناصر جاذبيتها وإظهار قوة تنافسيتها، وتقديم ما تقترحه من حلول وابتكارات للاستجابة للعديد من التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم، مثل الاحتباس الحراري والتغير المناخي، والوصول إلى الحياد الكربوني، وازدياد عدد سكان المدن بمليار ونصف المليار نسمة عام 2050.

ويكشف الجناح من الداخل عن واجهة مساحتها 5100 متر مربعة تقع بين مساحة سفلية مخصصة للجمهور وأخرى علوية مخصصة للاجتماعات مساحتها 1160 متراً مربعة مبنية على شكل أربعة مربعات، وشرفة مساحتها 40 متراً، إضافة إلى مظلة معلقة على ارتفاع 15 متراً ومساحة مفتوحة على امتداد 1500 متر مربع.

وتشكل الواجهة والمظلة، شاشة وسماء اصطناعية، تصبحان كنهار وليل مجردين من طابعهما المادي، في دعوة تمهد لرحلة «النور والتنوير» التي يكشف عنها الجناح.

ويحفز الجناح الزائر عبر تجربته الثرية، على التفكير والتعاون، كما يسلط الضوء على الابتكارات الفرنسية الفريدة والجريئة وإبداعات متنوعة في العلم والبحث والتقنية والفنون والحرف اليدوية والتعليم.



من جهة أخرى، يحتوي متجراً يقدم تشكيلة واسعة من المشغولات الحرفية المصنوعة بإتقان من مبدعين فرنسيين وعلامات تجارية فرنسية، كما يوفر المطعم تشكيلة من المأكولات الفرنسية، حيث اختيرت جيسيكا بريالباتو، سفيرة لجناح فرنسا وهي طاهية حلويات في أحد أشهر فنادق باريس، وقد حصدت لقب «أفضل طاهية حلويات في العالم عام 2019»، وتعد زوار الجناح بمفاجأة لذيذة فيها مذاق من تقاليد المطبخ الفرنسي واستلهام من المطبخ الإماراتي.