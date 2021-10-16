رحلة استثنائية لاستطلاع الفضاء واكتشافات المستقبل في إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

يستمر إكسبو 2020 دبي في تقديم كل ما هو جديد ومبهر للعالم، حيث دعا زواره للانطلاق في رحلة استثنائية عبر بعثات استطلاع الفضاء واكتشافات المستقبل في رحلة "جولة في الفضاء" التي تحتفي بعلاقة البشرية بالحدود الخارجية لكوكبنا وتضفي الحياة عليها.



وصممت هذه الرحلة المبنية على استخدام السبل التقنية والتقنيات الغامرة لتكون رحلة استثنائية، ويتمكن الزوار خلالها من استعراض القصص المدهشة لنجاح الدول في غزو الفضاء، بما في ذلك مهمة الإمارات الجسورة لاستكشاف المريخ، بالإضافة إلى إنجازات الدول في هذا المجال من بينها كندا وفرنسا والهند ونيوزيلندا.



لا تحتفل رحلة "جولة في الفضاء" بإنجازات الدول في استكشاف الفضاء الخارجي فحسب، بل تحكي أيضا قصة مساهمة هذه البعثات في تحسين الحياة على الأرض في مواجهة العديد من التحديات، بما في ذلك تغيّر المناخ والتدهور البيئي.



يحظى الزوار بفرصة نادرة ليشهدوا برنامج مراقبة المهام التابع لبرنامج الإمارات الوطني للفضاء واستعراض الإنجازات المدهشة التي حققها مشروع "مسبار الأمل" في ألِف - جناح التنقل، وذلك في إطار الاحتفال بانضمام دولة الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في السفر عبر الفضاء.



وفرنسا من الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء. وفي جناح فرنسا، الزوار مدعوون للانطلاق في رحلة غامرة إلى الفضاء الخارجي لاسكتشاف إنجازات وكالة الفضاء الفرنسية التي تخطت الحدود في هذا المجال والتعرف إلى مساهمة فرنسا في الإضافة إلى المعرفة الجماعية بمجال استكشاف الفضاء.



كما قطعت الهند شوطا كبيرا بإنجازاتها الرائعة في مجال استكشاف الفضاء، ويقدم جناح الهند في معرضه الغامر برنامجه في استكشاف الفضاء والاستفادة المحققة منه في قطاع الصحة والدفاع والموارد الطبيعية.



ويحتفل جناح كندا ببراعة بالمكانة التي تحظى بها الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية في التأثير الابتكاري في مجالات عدة بدءا من الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة ووصولا إلى استكشاف الفضاء والمجال الجوي؛ حيث يعرض لمحات عن برامجها السابقة والحالية والمستقبلية في تلك المجالات.



ويعرض جناح سويسرا جهودها الرائدة في استدامة الخدمات اللوجستية للفضاء وتقديم الحلول لمعالجة قضية المخلفات الفضائية الملحة بشكل متزايد، فضلا عن دور القطاع الخاص في استدامة استشكاف الفضاء.



ويستعرض جناح كازاخستان "مركز المستقبل" الذي صُمِمَ على هيئة سفينة فضاء الأبحاث في مجال التقنيات الرائدة والتطورات العلمية.



وتطلق جامعة الإمارات، انطلاقا من مسعاها في التركيز على دور الشباب في ريادة مجال استكشاف الفضاء، "برنامج المستكشفين" في إكسبو، ويهدف إلى إشراك الشباب في وضع حلول للتحديات المتعلقة بالفضاء، ويُمَكِن الزوار من التعرف إلى فرص إقامة مشروعات في مجال الفضاء من بينها إدارة الحركة الجوية للمركبات الفضائية وذلك أثناء أسبوع الفضاء، الذي يمتد من 17 إلى 23 أكتوبر، وهو واحد من أسابيع الموضوعات العشرة التي ينظمها إكسبو 2020 دبي ضمن برنامج الإنسان وكوكب الأرض.



ويحتفل أسبوع الفضاء بالمهمات الناجحة التي حققتها الدول في استكشاف الفضاء باستضافة نخبة من رواد الفضاء البارزين والخبراء في مجال استكشاف الفضاء.

