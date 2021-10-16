تفاهم بين "دبي الجنوب" ومركز غانا لترويج الاستثمار في إكسبو 2020

المصدر: وام

وقعت دبي الجنوب، أكبر مشروع للتطوير الحضري يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، مذكرة تفاهم مع مركز غانا لترويج الاستثمار، الوكالة المسؤولة عن جذب الاستثمار والترويج والتابعة مباشرة لمكتب الرئيس، وذلك من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي الشامل والتجارة الثنائية والاستثمار.



و قع المذكرة في قاعة أبوظبي بمركز "بيزنس كونيكت" في موقع "إكسبو 2020 دبي"، محسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، ويوفي غرانت الرئيس التنفيذي لمركز غانا لترويج الاستثمار، بحضور سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و دبي الجنوب.



حضر مراسم التوقيع في موقع اكسبو بدبي، سعادة ياو أوسافو مافو كبير المستشارين في مكتب الرئيس جمهورية غانا وسعادة الحاجي أحمد رمضان، سفير جمهورية غانا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.



ويهدف الطرفان من وراء هذه المذكرة إلى خلق بيئة جذابة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تبادل البعثات التجارية، والمساعدة في إعداد برامج الأعمال وتسهيل التعارف بين الشركات وتبادل المعلومات بين الطرفين.



وتمتاز منطقة التجارة الإلكترونية "إي.زي.دبي" بموقعها الاستراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وكانت قد شاركت في العديد من الفعاليات التجارية بين الإمارات وإفريقيا للترويج لأحدث الابتكارات والتقدم التقني والحلول المثالية للخدمات التي تقود صناعة التجارة الإلكترونية في المنطقة.



وأكد محسن أحمد أهمية التوقيع على هذه المذكرة الثنائية مع مركز غانا لترويج الاستثمار لتعزيز البيئة المثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية. مضيفا ان قيادتنا وضعت لنا خريطة طريق إستراتيجية طويلة الأمد، ويمكننا الاستناد إليها لتحقيق النتائج المثلى في تعزيز العلاقات مع الكيانات الأخرى في العديد من دول العالم.



تأتي المذكرة بعد فترة وجيزة من انطلاق الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي" الذي يمهد الطريق لاقتصاد عالمي مرن، ويساعد على تمكين التواصل القوي بين الشعوب والشركات حول العالم.



ومن جانبه لفت يوفي جرانت الرئيس التنفيذي لمركز غانا لترويج الاستثمار إلى اهمية التوصل إلى هذه المذكرة ، مؤكداً أن المعرض يقدم فرصة رائعة للترويج للفرص الاستثمارية التي توفرها غانا أمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم.



وأشار إلى أن مشاركة غانا في المعرض من شأنها أن تعزز القطاعات المهمة، بما في ذلك الصحة والإسكان والبناء والتصنيع والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والسياحة والفنون الإبداعية والزراعة.