"كهرباء دبي" تبحث التعاون مع "التنمية اليونانية" في إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في جناح الهيئة في معرض إكسبو 2020 دبي- منطقة الاستدامة، أوريستيس كافالاكيس، الأمين العام للاستثمارات الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في وزارة التنمية والاستثمار اليونانية.



وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات وأطر التعاون المشترك، لبناء شراكة فاعلة وناجحة في توطين الاستثمارات وتنمية القطاعات الواعدة، فضلاً عن مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية في البلدين.



واستعرض معالي الطاير أمام أوريستيس كافالاكيس أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، انسجاماً مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك رؤية واستراتيجيات واضحة المعالم على الصعيد المحلي والاتحادي تركز على المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز مساهمة الطاقة النظيفة وتنفيذ خطط تنمية خضراء.



وتناول معالي الطاير نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه الذي طورته الهيئة واعتمدته للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك انسجاماً مع جهودها الحثيثة لترسيخ الاستدامة كجزء أساسي من رؤيتها واستراتيجية أعمالها.



وأكد معالي الطاير، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي، والمؤسسات والشركات اليونانية من القطاعين العام والخاص، في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة، والدفع بالعلاقات المشتركة إلى أفاق أوسع من خلال تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية.



وتطرّق معاليه لمشاركة الهيئة في إكسبو 2020 دبي؛ كشريك الطاقة المستدامة الرسمي، لافتاً إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تنظيم أفضل دورة في تاريخ معرض إكسبو.