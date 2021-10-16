اليوم في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي عن فعاليات اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، بالإضافة إلى عدد من برامج الأيام المقبلة وأبرزها:



اليوم الوطني لكومنولث دومينيكا



• حفل رفع العلَم الساعة 16:15 في ساحة الوصل

• سيضم الوفد:معالي كينيث دارو، وزير الخارجية والأعمال التجارية الدولية وشؤون الجالية.

• يبدأ العرض الثقافي الساعة 1605 على منصة الأمم في ساحة الوصل

• يبدأ المؤتمر الإعلامي لدومينيكا الساعة 20:20، مركز إكسبو الإعلامي، غرفة الاجتماعات A، الطابق الثاني

• يُرجى التواصل مع المسؤول الإعلامي لكومنولث دومينيكا





يوم الأغذية العالمي

• إكسبو 2020 دبي هو الموقع الرسمي لاحتفالات دولة الإمارات بيوم الأغذية العالمي.

• سيُجرى نقاش متخصص حضوريا مغلقا، وستقام فعاليات شبابية في إكسبو.

• تشمل الاحتفالات فعالية رسمية عامة، تقام من الساعة 14:30 إلى الساعة 15:50، في منتدى الفرص بحضور المسؤولين التالية أسماؤهم:

• معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات

• معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة (فيديو)

• معالي كو دونغيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" (فيديو)

• الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

• الدكتورة أغيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقمة النظم الغذائية 2021.

• الدكتورة شاكونتالا هاراكسينغ ثيلستيد، عالمة في مركز حصاد المستقبل والفائزة بجائزة الغذاء العالمية 2021 (فيديو)

• فاطمة المُلا، وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة

• ينتهي الحفل الرسمي بتوقيع مذكرة تفاهم

• عقب ذلك، يبدأ الحفل الرئيسي، الذي سيُقام من الساعة 15:20 إلى الساعة 17:15 في المقر ذاته بحضور لفيف من المتحدثين، ومن بينهم ممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة، وطهاة مشاهير، ورؤساء تنفيذيون من شركات أغذية محلية وعالمية، وذلك لمناقشة سبُل تحسين الإنتاج والتغذية والبيئة والحياة بشكل عام.

• ستكون هناك أيضاً سوق للمزارعين في جناح الفرص.

• سيحتفل الكثير من مشاركينا الدوليين أيضا بيوم الأغذية العالمي، ومن بينهم:

• كينيا – نقاشات وأنشطة في الجناح (الواقع في منطقة الفرص الساعة 10:00-12:00)

• بادن فورتمبيرغ – فعالية للطهي الساعة 14:00-14:45 في الجناح (الواقع في منطقة الفرص)

• كوريا – فعالية "الطعام الكوري" في مطعم الجناح الساعة 15:00-1600 (الجناح في منطقة الفرص)

• أستراليا – تحدي الطهي "أوقفوا الهدر" الساعة 16:00-18:30 في الجناح (الواقع قي منطقة التنقل)



فرقة فونو المجرية

• استعراض يقدمه موسيقيون مجريون كرسوا حياتهم المهنية لعزف الموسقيى الشعبية

• 16:00-18:00، مسرح دبي ميلينيوم



العرض السعودي المتنوع

• هو الأول ضمن سلسة من الاستعراضات الشهرية، التي تقدم مزيجا مختارا من الكوميديا والموسيقى والاسكتشات والمسابقات

• 19:30-21:00، مسرح دبي ميلينيوم



فعاليات قادمة:

أسبوع الفضاء من 17 إلى 23 أكتوبر

جذب موضوع السفر إلى الفضاء واستكشافه اهتمام أجيال، في وقت ما زال فيه فضاؤنا الخارجي أحد الموارد القليلة المشتركة بيننا. وفي أسبوع الفضاء، سيسلط إكسبو 2020 دبي الضوء على أحدث الابتكارات في مجال أبحاث الفضاء والسفر، وسيوفر أيضا منصة لمناقشة قضايا ملحة.



17 أكتوبر

أسبوع الفضاء

• مهمة الناس: المواطنون في استكشاف الفضاء وتقنية الفضاء من أجل تنمية شاملة. ستشهد هذه الفعالية الملهِمة ظهورا خاصا لرواد فضاء مشاهير. تُقام الفعالية طوال اليوم في مركز دبي للمعارض.

• شيلي: قصتنا مع الفضاء - حلقة نقاش حول جهود استكشاف في شيلي. مدرج تيرّا، الساعة 10:00.

• المجلس العالمي | قوى هذا العالم: استخدام الفضاء لمصلحة البشرية. سيبحث المجلس الفوائد التي يجلبها استكشاف الفضاء للبشرية. مدرج تيرّا، الساعة 16:00







• 18 اكتوبر

• اليوم الوطني، تيمور الشرقية - الساعة 10:15، ساحة الوصل

• المؤتمر الدولي لبينالي مركز الموهبة العالمي – باحثون رفيعو المستوى من أنحاء العالم، أتوا لاستعراض أفضل ممارسات الموهبة، الساعة 16:00-18:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الشمالي، قاعة (1A).

• مهرجان ماتريوشكا: سيقدم المهرجان استعراضات مبهرة يؤديها أفضل الفنانين الشعبيين من روسيا. الساعة 18:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم

• سرد القصص – قصص الأمل الكبير والطموح – شخصيات بارزة من قطاع استكشاف الفضاء يسردون قصصهم. الساعة 15:00-17:30، مدرج تيرّا

• جلسة الفضاء، أربعة محاورين يناقشون موضوع العلوم في باكستان، الساعة 10:00-22:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الشمالي، قاعة (1A).





• 19 اكتوبر

• اليوم الوطني لجمهورية غيانا، 1015، ساحة الوصل

• المنتدى الوطني للأعمال: يسلط الضوء على التقنية والتقدم الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة، توقيتات متنوعة، مركز دبي للمعارض المجمع الجنوبي، قاعة (2A)

• منتدى مستقبل الغذاء: مناقشة مع ممثلين من قطاع الأطعمة والمشروبات، الساعة 07:00-18:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي، قاعة (1A)

• المجلس العالمي: هل الحياة في الفضاء تُعد برنامج عمل لحياة أكثر استدامة على كوكب الأرض؟ 16:00-18:00 - المكان:مدرج تيرّا