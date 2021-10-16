80 ألف زائر لجناح مصر في إكسبو 2020 خلال أسبوعين

المصدر: دبي- البيان

تجاوز عدد زوار جناح مصر خلال أسبوعين من افتتاحه في إكسبو 2020 دبي، 80 ألف زائر من مختلف دول العالم.



وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية: إن "الجناح المصري أصبح محط أنظار الكثير من زوار إكسبو 2020 دبي.



وأكدت الوزيرة أن هذا الإقبال يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في الجناح من تصميم وابتكار بمحتوى جاذب ومبهر للحضارة المصرية، فضلاً عن المعروضات الأثرية بالجناح التي تتضمن تابوتاً أثرياً يجسد حضارة مصر العريقة والمستنسخات الفرعونية، مشيرة إلى أن الجناح المصري يستعرض أيضاً التطورات التي تشهدها مصر حالياً في معظم المجالات وعلى رأسها الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية.



من جانبه، أشار الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية في إكسبو 2020 دبي، إلى أن التوافد الكبير إلى الجناح المصري من الزوار وكبار الشخصيات منذ الافتتاح وحتى اليوم وضع الجناح المصري ضمن قائمة الأجنحة الأكثر استقبالاً للزائرين، وهو الأمر الذى يعكس قيمة وأهمية المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي المهم.



وأضاف: إن "مصر تعول بشكل كبير على قدرة الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي في جذب عدد كبير من الزوار من مختلف دول العالم لزيارة مصر خلال فترة المعرض".



ونوه مغاوري بأن إكسبو 2020 دبي سيحتفل اليوم السبت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيوم الأغذية العالمي لتعزيز الجهود المشتركة من أجل القضاء على الجوع وإعادة النظر في الأمن الغذائي للبشرية وطرق تحسينه بما يسهم في توفير غذاء صحي وآمن.