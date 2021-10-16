مريم المهيري من إكسبو 2020: الإمارات ستكون منصة عالمية لابتكارات الأمن الغذائي

المصدر: أحمد يحيى

قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي: إن "الإمارات تسعى لأن تكون منصة عالمية للابتكارات في قطاع الأمن الغذائي".



وأضافت معالي مريم المهيري خلال الاحتفاء بيوم الغذاء العالمي ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي: إن" الإمارات تستهدف أن تكون مصدرة للمعرفة في قطاع الأمن الغذائي وليس فقط أن مصدرة للغذاء".



وأكدت إن "الامارات نجحت في توفير منتجات غذائية عالية الجودة والقيمة ثم زراعة الاسماك عالية القيمة الغذائية مثل "السلمون)، وزراعة فواكه عديدة بفضل التكنولوجيات الزراعية الحديثة".



وأشارت إلى أن " الإمارات تعمل بشكل حثيث على تطوير تكنولوجيا الابتكار لتطوير منظومة الغذاء وتعزيز استراتيجية الأمن الغذائي".



ودعت معالي مريم المهيري خلال الحفل إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الغذاء وتغيير السلوكيات السلبية والتي تؤدي إلى هدره وتشجيع الزراعة الحضرية في المنازل.



من جهته، قال موسيماك توريرو المدير العام لمنظمة الفاو: إم "4 مليار شخص حول العالم ليس لديهم طريقة للحصول على طعام جيد ويعانون من سوء التغذية".



وأضاف: إن "التراجع الاقتصادي وجائحة كوفيد 19 بين أحد أهم الأسباب لقلة الغذاء وخصصنا 50مليار دولار لتطوير استراتيجيتنا ومواجهة التحديات الغذائية بحلول 2030"، لافتاً إلى أن الدعم المقدم لتعزيز جهود خطط الزراعة يتراوح من 500 - 700 مليار دولار.



من جانبه، قال يارلان بايداويت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي: إن "56 دولة عضواً في المنظمة من 4 قارات تتعاون لتقديم إسهامات تعزز خطط الأمن الغذائي حول العالم".

بدورها، تحدثت الدكتورة شاكونتالا هاركسينغ الحائزة على جائزة الغذاء العالمية 2021 عن أهمية الزراعات المائية حول العالم، خصوصاً في الدول التي لديها مصادر مائية كالأنهار والبحيرات العذبة، داعية إلى تعزيز المشاركة من جميع الأطراف المعنية لرصد التحديات وعرض حلول للارتقاء بالزراعات المائية حول العالم.