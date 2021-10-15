في أول أسبوعين من إكسبو.. ماليزيا تحصد 6.36 مليارات درهم استثمارات

المصدر: البيان

حصدت ماليزيا أكثر من 6.36 مليارات درهم من الاستثمارات والأعمال التجارية المحتملة خلال الأسبوعين الأولين من مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي.

ووفقا لوكالة الأنباء الماليزية وصف رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، الأمر بأنه كان إنجازاً إيجابياً طوال الأسبوعين الأولين من مشاركة ماليزيا في المعرض، عندما بدأت البلاد تشهد انتعاشاً في فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد

(كوفيد-19).

وأضاف في بيان صدر عنه اليوم، الجمعة، "أنه من المتوقع أن يستمر الزخم التجاري والاستثماري خلال الأسابيع الـ25 المقبلة بدعم من الوزارات والوكالات المختلفة وحكومات الولايات الماليزية".

وأشار إلى أن كافة الاستثمارات والأعمال التجارية المحتملة تم الحصول عليها من خلال 14 مذكرة تفاهم، و3 خطابات النوايا، ومذكرتي تعاون موقعة بين 14 شركة ماليزية وشركائها الاستراتيجيين من الدول الأخرى تشمل الإمارات والصين، ومصر، والهند، وإيران، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وأضاف، أن مذكرات التفاهم تغطي مجالات سلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والنفط والغاز، وتكنولوجيا الروبوتات والأتمتة، والاستزراع المائي وتفريخ الحيوانات المائية، وأبحاث التكنولوجيا الحيوية، وريادة الأعمال في قطاع كثيفة التكنولوجيا، والمركبات الجوية بدون طيار، والتكنولوجيا الحرارية والموجات فوق الصوتية، وكذلك البحث والتطوير واستخلاص النباتات والأعشاب الطبية.

وذكر، أن خطابات النوايا ومذكرتي التعاون تتضمن تصنيع 1,000 وحدة معيارية من البيوت الذكية الخضراء، والتوزيع الحصري للسفن غير المأهولة، والأنظمة الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والصيانة التنبؤية لإكمال المشاريع.

شارك في جناح ماليزيا في إكسبو 2020 دبي الذي يحمل : "تنشيط الاستدامة" شعاراً له، أكثر من 50 ألف زائر في الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر 2021م.

كما أبدى إسماعيل ثقة الحكومة الماليزية في تحقيق هدفها المرجو متجاوزاً 8 و 10 مليارات رنغيت من الاستثمارات والأعمال التجارية المحتملة في المعرض الذي يستمر ستة أشهر.