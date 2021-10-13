سالم بن سلطان القاسمي: إكسبو حصاد لرؤية وطن تأسس على مرتكزات تنموية عالمية

المصدر: وام

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أن "استضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 دبي العالمي، إنما يعد حصاداً لرؤية دولة تأسست منذ تشيد مرتكزات اتحادها المبارك على ممارسات ورؤى تنموية عالمية فريدة، مما جعل الإمارات تحظى بجدارة بأحقية استضافة ذلك الحدث العالمي الاستثنائي في خارطة المعارض العالمية، وموجهات الجاذبية الاقتصادية للدول".



وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: إن "المعرض يتجاوز المؤشرات الإيجابية المصاحبة له إلى تعزيز الثقة في حداثة ومقدرة دولة الإمارات على كسب ثقة دول العالم أجمع، وما ينعكس على تمتع دولة الإمارات باهتمام عالمي سيترجم لما يناهز أكثر من 25 مليون زائر من كافة دول العالم، وبما يؤكد أن دولتنا في ضوء رؤية قيادتها الرشيدة، حفظها الله، قطعت خطى شاسعة على درب التطور بكافة مسارته الاقتصادية والحضارية والمجتمعية والثقافية".



جاءت كلمة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي خلال استضافته في جلسة حوارية نظمها نادي المدام الثقافي الرياضي حول التعريف بمعرض إكسبو 2020 دبي كونه تجربة تستلهم رؤية الإمارات وجسورها للتواصل العالمي واستعراض أهدافه المنشودة حيث شارك فيها عدد من شخصيات المجتمع والخبراء.



وأضاف الشيخ سالم إن أهمية دولة الإمارات تتضح من خلال تنظيمها لإكسبو كممر ترويجي وملتقى ومظلة تجارية وسياحية عالمية مشيرا الى الفرص هائلة لاقتصاد الدولة من جراء استضافة وتنظيم ذلك المعرض، مع تزايد أعداد المشاركين من ممثلي الشركات والأجنحة الوطنية والوفود الحكومية من الدول الأخرى للتعرف على البيئة التجارية والاستثمارية في الدولة وهذا الأمر سيساهم في استكشاف فرص الاستثمار، وكذا إبرام التعاقدات التجارية مع الشركات الوطنية في الدولة مما يعزز مكانة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمي.



وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي " إننا نرى الأهمية البالغة لذلك الحدث تحديداً على صعيد القطاع السياحي، إذ كما نعلم تعد بلدنا الإمارات وبفضل توجيهات قيادة الدولة الرشيدة، من أكثر بلدان العالم انفتاحاً واستضافة للجاليات حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم. ترافقاً مع الممكنات والمقومات السياحية الهائلة التي تتمتع بها الدولة - إن كان على صعيد التجهيزات والبنية التحتية للقطاع الفندقي وتمتعها بمعايير عالمية، أو على صعيد أحدث مراكز التسوق العالمية وسياحة البراري والسياحة الصحراوية الفريدة، أو السياحة البحرية وغيرها من مقومات.



وأضاف: "علينا أيضاً أن ننظر لطفرة سيشهدها قطاع الطيران بالدولة سواء لشركات الطيران الوطنية، أو شركات الطيران الأخرى، فنحن نتحدث عن مشاركات في ذلك المعرض مؤكدة من أكثر من 190 دولاً فضلاً على ما يقدر بملايين الزائرين والسواح" ومن واقع رئاسته لدائرة الطيران المدني بإمارة رأس الخيمة لفت الشيخ سالم بن سلطان القاسمي لتبني مطار رأس الخيمة الدولي لأعلى مستويات الجاهزية للتعامل ودعم توجهات واستعدادات كافة المرافق بالدولة لإنجاح ذلك الحدث كهدف ومسؤولية وطنية نسعى جميعاً للعمل على أن تكون صورة الدولة وسمعتها وعبر مختلف القطاعات".