تعرف إلى فعاليات إكسبو 2020 لـ3 أيام

المصدر: البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي، عن برامج الفعاليات والأنشطة ليوم الأربعاء و15 و16 أكتوبر الجاري، وهي كالتالي:



الأربعاء 13 أكتوبر 2021



اليوم الوطني للسنغال

• رفع العالم في ساحة الوصل وإحاطة إعلامية يستضيفها جناح السنغال.

• يضم الوفد كلا من:

o فخامة ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال

o سعادة إبراهيم صوري سيلا سفير جمهورية السنغال

o الدكتور مالك ديوب، المفوض العام لجناح السنغال في إكسبو 2020 دبي

• حفل اليوم الوطني في ساحة الوصل؛ وإحاطة إعلامية بمركز تواصل الأعمال



زيارة وفد زيمبابوي

• معالي الدكتور كونستانتينو شيوينغا، نائب رئيس زيمبابوي، يزور جناح زيمبابوي، يرافقه وزراء ومسؤولون

• جناح زيمبابوي، منطقة الفرص



المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال| اليوم الأول

• يركز أول أيام المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال على أفريقيا، ويقام بالشراكة مع غرفة دبي

• يركز المنتدى على الآفاق الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا؛ وسيشجع المنتدى على تدفق التجارة الدولية عبر معالجة التحديات وتعزيز الفرص.

• سيكون من بين المتحدثين:

o فخامة فيليب نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق.

o فخامة فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

o معالي ريم الهاشمي،وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة المدير العام لإكسبو 2020 دبي.

o سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي.

o السيدة باتريشيا أوبو ناي، المدير التنفيذي لشركة فودافون غانا

• الدخول والتسجيل في الموقع مغلق، لكن يمكنكم حضور الفعالية عن بعد. يُرجى زيارة (register.globalbusinessforum.com)

• البرنامج متاح باللغة العربية، ويمكن طلبه عبر gbfafrica@economist.com

• مركز دبي للمعارض القاعة الشمالية 1



مؤتمر مستقبل التمويل

• يركز المؤتمر على موضوعات رئيسية تشكل ملامح مستقبل التمويل، بما في ذلك التحول الرقمي الذي يؤثر على الخدمات المصرفية، والتمويل الأخضر، وتعزيز التعاون بين البنوك المركزية البارزة والعملات الرقمية

• 1000-2200، مركز دبي للمعارض، القاعة الشمالية .2B

مهرجان موسيقى القرون الوسطى

* يقام على مدى يومين

• يستضيف جناح إسبانيا اليوم وغداً مهرجاناً موسيقياً في إكسبو 2020 دبي، تقدمه فرقة أرتيفاكتوم، وهي من الفرق البارزة التي تقدم موسيقى من التراث الإسباني.

• العروض مفتوحة للجمهور: 13 أكتوبر على منصة الشمس، و14 أكتوبر في مدرج تيرّا.



فعاليات لاحقة:

• اليوم الوطني لجمهورية سيراليون، الساعة في ساحة الوصل

• المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال| اليوم الثاني، الساعة 0730-1700، مركز دبي للمعارض القاعة الشمالية 1.

• المؤتمر الصحفي لجمهورية غانا حول مشاركتها في إكسبو 2020، قاعة أبوظبي، مركز تواصل الأعمال

• مؤتمر – الاتحاد الأوروبي: كيف يمكننا تكثيف الاستثمار الخاص في الدول النامية؟

• تسليط للضوء على إكسبو 2020 ومبادرات الاستدامة والمعايير والنماذج التي تقدمها الدول المشاركة في محتوى أجنحتها، وفي التصميم والبرامج والعمليات.

• مدرج تيرّا

• مؤتمر – السنغال: منتدى الاستثمار وفرص الأعمال

• تسليط للضوء على فرص الاستثمار والأعمال التي تقدمها السنغال

• مركز دبي للمعارض، القاعة الجنوبية 2A



سهرات إكسبو 2020

• عروض موسيقية ساحرة أبدعها فنانون محليون ودوليون

• مسرح دبي ميلينيوم





15 أكتوبر

• حفل كاظم الساهر، في ساحة الوصل

• مهرجان لوسوفونيا، على منصة اليوبيل

• راقصو التنورة، في شارع الغاف

• فرقة باليه بيرو الوطنية الفلكلورية

• مسرح دبي ميلينيوم

• العرض السعودي المتنوع

• مجموعة متنوعة من الاستعراضات الثقافية والموسيقية وغيرها من الاستعراضات التي تبرز المهارة والإبداع، على مسرح دبي ميلينيوم





16 أكتوبر

• اليوم الوطنيلكمنولث دومينيكا، في ساحة الوصل

• يوم الأغذية العالمي | فعالية حضورية

• فعالية عامة لزيادة الوعي والاحتفال بيوم الاغذية العالمي، مع تسليط الضوء على دور قيادة دولة الإمارات في المجالات ذات الصلة، وأفضل ممارسات المشاركين في إكسبو 2020 دبي، فضلا عن قصص نجاح.

• منتدى الفرص (جناح الفرص)

• المجر: فرقة فونو

• مجموعة من الموسقيين كرسوا حياتهم المهنية لعزف الموسقيى الشعبية المجرية التقليدية وتعليمها

• مسرح دبي ميلينيوم