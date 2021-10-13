ايكيا تطلق مقهى مستقلاً بالجناح السويدي في إكسبو 2020

المصدر: البيان

أعلنت ايكيا، العلامة السويدية في عالم المفروشات والبيع بالتجزئة والتابعة لمجموعة الفطيم، عن إطلاق المقهى المستقل الخاص بها ضمن جناح السويد في إكسبو 2020 دبي. وتعتمد ايكيا في بناء المقهى، الممتد على مساحة 2150 قدماً مربّعة، على شعار الجناح الإبداع المشترك من أجل الابتكار مع التركيز على الاستدامة، بالتماشي مع هدفها الطموح والمتمثل في إلهام وتمكين أكثر من 70 مليون شخص لعيش حياة أفضل بحلول عام 2025.

وتحتفل ايكيا برعاية مجموعة الفطيم بهذا الإنجاز الهام، حيث تسعى الإمارات إلى تقديم خيارات الطعام المستدام التي تهدف إلى توفير حياة أفضل للجميع في إكسبو 2020 دبي، ويمكن للزوار من مختلف أنحاء العالم المساهمة ببناء عالم جديد واختبار رحلة تمتدّ لستة أشهر من الإبداع والابتكار والتقدّم والثقافة.

وقال فينود جايان، المدير الإداري لشركة ايكيا في الإمارات وعُمان وقطر ومصر: "نهدف في ايكيا لإلهام الجميع في الإمارات وخارجها لعيش حياةٍ أفضل والاستمتاع بمستقبلٍ مشرق، مع مبادرات مثمرة مثل المأكولات النباتية التي تُعدّ أكثر استدامةً لكوكبنا. وينسجم إطلاق المقهى الجديد ضمن جناح السويد في إكسبو 2020 دبي مع أهداف الجناح الرامية إلى استعراض كيفية بناء السويد للمدن الذكية وابتكار علوم الحياة وتطوير اقتصاد حيوي دائري؛ كما يتماشى مع شعار إكسبو 2020 دبي تواصل العقول وصنع المستقبل متمثلاً بالفرص والتنقل والاستدامة".

ويقدّم مقهى ايكيا قهوةً عضويةً طازجة حاصلة على اعتماد UTZ، المنظمة غير الربحية التي تعمل على ضمان أعلى معايير الزراعة المستدامة وظروف عمل أفضل للعمال وشفافية كاملة مع إمكانية تتبع القهوة من المزرعة وصولاً إلى المستهلك. كما يوفّر المقهى سمك السلمون المميز من المزارع التي تعتمد ممارسات المأكولات البحرية التابعة لمجلس رعاية الأحياء المائية، بالإضافة إلى كرات ايكيا النباتية الشهية التي تتميز بنفس قوام ومذاق كرات اللحم التقليدية اللذيذة، مع بصمة مناخية تبلغ 4% فقط من بصمة كرات اللحم.

وتتعاون ايكيا مع مجلس رعاية الغابات لرعاية غابات العالم ((FSC، انطلاقاً من إدراكها التام لمسؤولياتها في مجال الاستدامة، وتحرص في تصميم المقهى على استعمال خشب من مصادر مستدامة، كما هي الحال مع جميع المنتجات فيه، مثل الخشب المعاد تدويره والحاصل على اعتماد مجلس رعاية الغابات ((FSC.