وفد من "هواوي" يطّلع على مشاريع "كهرباء دبي" في إكسبو 2020

المصدر: البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة "هواوي" العالمية، برئاسة تشارلز يانغ، رئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط؛ وجيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" بدولة الإمارات، وذلك في جناح الهيئة في إكسبو 2020 دبي. حضر اللقاء من جانب الهيئة المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز؛ والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية؛ والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.



وجرى أثناء اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة بين الطرفين وتعميق أطر التعاون وتبادل أفضل الحلول والتجارب والممارسات في مجال الابتكار والتقنيات الإحلالية والشبكات الذكية والتحول الرقمي والأتمتة والمنصات السحابية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مناقشة التطور في المشروعات المشتركة بين الهيئة وهواوي، بما في ذلك أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية حاصل على شهادة "Tier-III" ومعتمد من معهد "أب تايم" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تنفذه "هواوي" لصالح مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وسيعتمد المبنى المستدام المحايد للكربون على الطاقة الشمسية بنسبة 100% بقدرة تتجاوز 100 ميجاوات.



واستعرض معالي الطاير أمام الوفد الزائر عدداً من مشاريع ومبادرات الهيئة المعروضة في جناحها في إكسبو 2020 دبي – منطقة الاستدامة. وتشمل هذه المشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030؛ ومشروع "الهيدروجين الأخضر"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية؛ و"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي تهدف لأن تصبح الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية؛ ومسابقة "ديكاثلون الطاقة الشمسية- الشرق الأوسط"، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار الشراكة بين الهيئة والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية؛ والمحطة الكهرومائية في حتا، محطة لتوليد الكهرباء بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات في حتا، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي؛ وقمة دبي الجبلية وشلالات حتا المستدامة، وغيرها من مبادرات رائدة.