"دانات" يقدم في إكسبو2020 رؤية مستقبلية لاستخراج اللؤلؤ

المصدر: البيان

يشارك معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" من خلال الجناح الوطني البحريني في "إكسبو2020" في دبي حالياً بتقديم نظرة مستقبلية تتفرد بها مملكة البحرين حول مستقبل استخراج وتجارة اللؤلؤ في العالم، وذلك من خلال عرض أحدث التجهيزات التي يستخدمها المعهد في فحص اللؤلؤ، وجهود المعهد في إعداد الدراسات والأبحاث الرائدة في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة، والدورات التدريبية لتأهيل القدرات والكفاءات في هذا المجال عبر الشراكات مع عدد من أبرز المشتغلين في مجال اللؤلؤ حول العالم.



وحظي موقع "دانات" داخل الجناح البحريني في إكسبو2020 باهتمام كبير من قبل عدد من كبار الزائرين حتى الآن، كما حظيت المعروضات من اللؤلؤ الطبيعي في موقع "دانات" بإعجاب الزائرين، خاصة وأنها تمثل مجموعة مختارة من اللآلئ البحرينية المتميزة وذات السمعة الواسعة على مستوى الخليج العربي والمنطقة.



ويعمل فريق "دانات" الموجود في إكسبو على الاحتفاء بالزوار وتقديم شرح لهم عن المعهد الذي يجسد تميز مملكة البحرين تاريخيا وحالياً في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الطبيعي، إضافة للترويج لمعهد دانات كأفضل معهد في العالم بمجال فحص اللؤلؤ، والحصول على المزيد من الأعمال وبناء المزيد من الشراكات، وتعزيز ريادته على الساحة الدولية.



وشهدت مشاركة "دانات" في إكسبو 2020 العديد من الفعاليات من بينها مشاركة لمديرة الأبحاث في معهد "دانات" الدكتورة ريم المعلا في ندوة حول المناخ والتنوع البيولوجي إلى جوار متحدثات أخريات من بينهن السيدة ناتاشا بيليدز وزيرة الطاقة والتجارة الصناعة في جمهورية قبرص، والعالمية البيئية الدكتورة غلاديس كاليما من أوغندا، كما شاركت الدكتورة ريم في فعالية أخرى حول "حماية المحيطات" ركزت فيها الدكتورة ريم على دور القطاع الخاص في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتأثير الأزمة البيئية وخدمات النظام البيئي وتغير المناخ.



وأعربت نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات" عن سعادتها واعتزازها إزاء النجاح الذي تسجله مشاركة المعهد في إطار تميز الجناح الوطني البحريني ككل في إكسبو2020، مشيدة بالجهود التي تبذلها هيئة البحرين للثقافة والآثار وباقي الشركاء العارضين ضمن الجناح والتي عكست بالفعل الصورة المشرقة والمشرفة التي يعرفها العالم عن مملكة البحرين.



وقالت جمشير: "لم نرغب بالاكتفاء بعرض تاريخ البحرين المتميز عالمياً في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ، بل ركزنا أيضا على جهودنا في إحياء هذا المجال مجددا وصياغة ورسم مستقبله من جديد"، وأضافت ""فخورون بالنجاح الذي نقرأه على وجوه زوارنا من دول كثيرة حول العالم، ومدى إعجابهم بما نقدمه من خلال فريقنا المهني المتميز ومعروضات الجناح من لآلئ وتجهيزات".