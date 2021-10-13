بدء فعاليات المنتدى العالمي الأفريقي في إكسبو 2020

المصدر: بشار باغ

انطلقت اليوم الأربعاء الدورة السادسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال التي تنظمها غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية" وسط مشاركة رفيعة المستوى تتمثل في عدد من رؤساء الدول ومجموعة كبيرة من الوزراء والقادة وكبار المسؤولين من مختلف دول القارة السمراء.



وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرص في الأسواق الافريقية، أمام روّاد الأعمال والشركات الناشئة والكبيرة والمتوسطة، والخبراء والمحترفين المستقلين، ومقدمي الخدمات.



وتشهد هذه الدورة من المنتدى التي تقام في مركز دبي للمعارض ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي يومي 13 و14 أكتوبر الجاري مشاركة من فخامة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وفخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بكلمة مسجلة ومعالي كونستانتينو تشيونجا نائب رئيس زيمبابوي ومعالي الدكتور روهاكانا روغوندا رئيس الوزراء السابق لأوغندا والمبعوث الخاص لرئيس أوغندا، ومعالي شيخ موديبو ديارا رئيس وزراء مالي السابق وفيستوس موجاي رئيس جمهورية بوتسوانا السابق، كما يشارك في هذه الدورة رئيس وزراء حكومة جيرسي وأكثر من 45 وزيرا أفريقيا من انغولا وساحل العاج وإثيوبيا وغانا وكينيا وليسوثو وليبيريا وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا والنيجر والسنغال وسيشال واوغندا وزيمبابوي والكونغو وموريتانيا وبوتسوانا والسودان.



وتشمل قائمة المتحدثين معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة الذي سيلقي كلمة خاصة في اليوم الأول للمنتدى، في حين سيلقي سعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة دبي كلمة افتتاحية لتنطلق بعدها جلسات على مدى يومين من النقاشات البناءة والاجتماعات الثنائية.



ويشهد المنتدى في يومه الأول جلسة تجمع فخامة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي بالإضافة إلى جلسة أخرى يتحدث فيها سعادة سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد" رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.