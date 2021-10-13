شونا ماكغي: الإمارات بوابة أفريقيا في المنطقة

المصدر: خالد المهيري

أكدت شونا ماكغي، نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت بوابة أفريقيا في المنطقة، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مدللة على ذلك بمشاركة كافة الدول الأفريقية للمرة الأولى في المعرض العالمي بأجنحتهم الخاصة التي تسلط الضوء على إمكانيات وقدرات هذه الدول في كافة المجالات.



وأضافت شونا ماكغي خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في المركز الإعلامي صباح اليوم، أن التواجد الضخم للوفود الأفريقية اليوم وغداً يأتي بالتزامن مع انطلاق المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي يقام في مركز دبي للمعارض ضمن فعاليات إكسبو 2020.



وقالت شونا ماكغي إن "المعرض العالمي يستعد اليوم للاحتفال باليوم الوطني للسنغال، كما سيعقد الجناح السنغالي مؤتمرا صحفياً بحضور الرئيس السنغالي ماكي سال وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى مؤتمر سيقام غدا في مركز دبي للمعارض عن الاستثمار والفرص التجارية في السنغال.



وأضافت بأن كونستانتينو تشيونجا نائب رئيس زيمبابوي والوفد المرافق له سوف يقومون بزيارة جناح بلادهم في المعرض العالمي.

كما كشفت شونا ماكغي عن تفاصيل الفعاليات القادمة هذا الأسبوع، أبرزها الاحتفال باليوم الوطني لسيراليون غداً.