"تيرّا" إرث عمراني ومركز للعلوم في "دستركت 2020"

المصدر: وام

صُمم جناح الاستدامة "تيرّا" لتمكين زوار إكسبو 2020 دبي من فهم وتحسين بصمتهم البيئية؛ فهو يمثل أحد التجارب المميزة في المعرض، حيث يأخذ الزوار في رحلة غامرة وجاذبة عبر عجائب العالم الطبيعية ويلهمهم لصنع مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

يمثل الجناح نموذجاً لتصميم المباني المستدامة حيث شُيدت مبانيه لتكون بمثابة إرث عمراني يبقى بعد اسدال الستار عن الحدث ، كما أنه سيتحول إلى مركز للعلوم ضمن المدينة المستقبلية دستركت 2020 وهي مجتمع عالمي نموذجي مصمم للمستقبل يعتمد على أحدث الابتكارات والعلوم لإنشاء بيئة أكثر استدامة وأمانا وصحة للإقامة والعمل.



وقد صُمم الجناح ليستوفي متطلبات المعايير الخاصة بشهادة /لييد/ البلاتينية للريادة في تصميمات المباني المستدامة وكفاءة الطاقة للمباني الخضراء - وهي أعلى شهادة اعتماد متاحة للهندسة المعمارية المستدامة.



تتميز المساحات المزروعة في الجناح بأنها مزودة بتقنيات ري مبتكرة بما في ذلك نظام إعادة تدوير "المياه الرمادية" فضلا عن تغطيتها بمسطحات خضراء مزروعة بنباتات محلية بهدف تقليل استخدام المياه بنسبة 75 في المئة.



كما يوجد في منطقة الجناح تقنية متطورة تُدعى "شجرة المياه" حيث يمكنها استخلاص الماء من رطوبة الجو ويضم المكان كذلك 18 شجرة من "أشجار الطاقة" والتي تتكون من 2160 لوحا شمسيا تتحرك بالتزامن مع الإيقاع اليومي لحركة الشمس مشابه في عملها لزهرة دوار الشمس. وفي المجموع يبلغ عدد الألواح الشمسية في جناح الاستدامة "تيرّا" 4912 لوحا شمسيا ذات مواصفات عالية.



يقع الجناح بشكل جزئي تحت مستوى سطح الأرض ما يعني أنه بشكل عام أكثر برودة من المناطق المحيطة به كما أنه مزود بمظلة تظله من أشعة الشمس فضلاً عن استخدامه للطاقة الشمسية لتعقيم المياه وإزالة الملوثات الحيوية الدقيقة.



وقالت منى آل علي مدير أول-جناح الاستدامة إكسبو2020 دبي: إن "تيرا " جناح الاستدامة هو أحد أهم الأجنحة في إكسبو 2020 نتطرق من خلاله الى موضوع الاستدامة والذي يعد موضوع كبير جدا وضخم ومهم ولكن بطريقة غير تقليدية حيث أعتمد على خلق تجارب حسية ومسرحية لطرح هذا الموضوع ..لافتة الى أن رحلة الزائر في الجناح مقسمة الى ثلاثة مراحل في البداية يتعرف فيها على جمال الطبيعة وعجائبها وبعدها يرى الجانب المظلم من القصة وأثرنا نحن كبشر على الطبيعة ولكن في النهاية تنتهي رحلة الزائر بطابع إيجابي ويرى كيف من الممكن تغيير الوضع الحالي حيث نستطيع المحافظة على كوكب الأرض لنا وللأجيال القادمة في حال أخذنا على عاتقنا موضوع الاستدامة".



وأوضحت أن تصميم الجناح تم من قبل شركة "جريمشو أركيتكتس" التي تعتبر من رواد التصاميم المستدامة.. مشيرة الى أن الجناح مغطى بألواح شمسية تنتج أكثر من 4 جيجاوات/ ساعة من الكهرباء سنويا وهذا المقدار يكفي لقيادة سيارة "نيسان ليف" الكهربائية لنصف المسافة من كوكب الأرض لكوكب المريخ ..مضيفة أن تصميم الجناح تم لتحقيق الاكتفاء الذاتي لنفسه من ناحية الطاقة والمياه فاعتمدنا وسائل مختلفة لإعادة تدوير المياه وخفض استهلاك المياه وغيرها من التكنولوجيا التي تساعدنا على استهلاك المياه بشكل منخفض وإعادة تدويرها وأيضا من ناحية الطاقة ننتج نسبة كبيرة من احتياجاتنا من الطاقة من خلال الالواح الشمسية التي تغطي هذا الجناح وأشارت الى أن التجربة التي يهدف الجناح لتوصيلها لزواره هي تجربة استثنائية لتشكيل تجارب تحاكي كل فرد من أفراد المجتمع من الأطفال الصغار الذين مازالوا يتعرفون على موضوع الاستدامة الى المهندسين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا المتخصصة في مجال الاستدامة حيث يوجد في الجناح شيء مثير للاهتمام لكل فرد من أفراد المجتمع.