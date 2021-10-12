طيران شرطة أبوظبي يستعرض مهامه في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

تشارك إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية في منصة وزارة الداخلية بمعرض اكسبو 2020 دبي، بهدف تعريف الجمهور والزوار بمهام الإدارة وأحدث المعدات والوسائل والآليات المتبعة لديها في إسعاف وإنقاذ الأشخاص.



وقال الرائد طبيب علي سيف الظهوري اختصاصي طب الطيران والفضاء ومدير فرع طب الطيران: إنه "تم تعريف الزوار بأفضل الممارسات المتبعة لدى إدارة طيران شرطة أبوظبي وتشمل خدمات الاسعاف والانقاذ الجوي".



وأوضح أن مهام الإدارة تنقسم الى نوعين الأولى أولية وهي مختصة بإنقاذ الأشخاص من موقع الحدث والثانية ثانوية وتختص بنقل الأشخاص ما بين المستشفيات، مؤكداً الحرص على إتباع أفضل معايير الصحة والمطابقة للشروط الصحية في إنقاذ الأرواح وفق النظم الحديثة في استشراف المستقبل من خلال التعامل مع الجوائح والأمراض المعدية عبر استحداث كبسولات عازلة للأمراض المعدية وتطوير آلية نقل الحالات الحرجة المعنية بالأطفال الخدج.