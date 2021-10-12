المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال ينطلق غداً في إكسبو 2020

المصدر: وام

تنطلق غداً الأربعاء الدورة السادسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال التي تنظمها غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية" وسط مشاركة رفيعة المستوى تتمثل في عدد من رؤساء الدول ومجموعة كبيرة من الوزراء والقادة وكبار المسؤولين من مختلف دول القارة السمراء.



ويشارك في هذه الدورة من المنتدى التي تقام في مركز دبي للمعارض ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي يومي 13 و14 أكتوبر الجاري كل من فخامة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وفخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بكلمة مسجلة ومعالي كونستانتينو تشيونجا نائب رئيس زيمبابوي ومعالي الدكتور روهاكانا روغوندا رئيس الوزراء السابق لأوغندا والمبعوث الخاص لرئيس أوغندا، ومعالي شيخ موديبو ديارا رئيس وزراء مالي السابق وفيستوس موجاي رئيس جمهورية بوتسوانا السابق.



وتشهد هذه الدورة من المنتدى أيضا مشاركة رئيس وزراء حكومة جيرسي وأكثر من 45 وزيرا أفريقيا من انغولا وساحل العاج وإثيوبيا وغانا وكينيا وليسوثو وليبيريا وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا والنيجر والسنغال وسيشال واوغندا وزيمبابوي والكونغو وموريتانيا وبوتسوانا والسودان.

وتشمل قائمة المتحدثين معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة الذي سيلقي كلمة خاصة في اليوم الأول للمنتدى، في حين سيلقي سعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة دبي كلمة افتتاحية لتنطلق بعدها جلسات على مدى يومين من النقاشات البناءة والاجتماعات الثنائية.



ويشهد المنتدى في يومه الأول جلسة تجمع فخامة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي بالإضافة إلى جلسة أخرى يتحدث فيها سعادة سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد" رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.



وتشهد أولى جلسات المنتدى نقاشات تركز على مستقبل الاقتصاد العالمي وسبل إيجاد آليات جديدة تعمل على توفير بيئة اقتصادية مرنة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم بجانب بحث آفاق النهوض باقتصاديات دول أفريقيا عن طريق تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وتبني سياسات جديدة تعمل على تحفيز ريادة الأعمال في القارة السمراء.



ويضم المنتدى جلسات حوارية تركز على إيجاد حلول عملية لدفع عجلة الاقتصاد والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققتها شركات وهيئات أفريقية أثبتت قدرتها على تطوير هيكلية أعمالها بالشكل الأمثل، كما سيتم اثراء الحوار عن طريق التأكيد على أهمية ربط الأسواق العالمية بالأسواق الأفريقية وذلك عبر وضع خطط عملية لبناء بنية تحتية متكاملة تخدم الأهداف الاقتصادية لدول القارة الأفريقية من خلال التركيز على دور الموانئ وشبكة الطرق الحديثة والمطارات كركائز رئيسية لعملية التطوير الاقتصادي.



ويناقش المنتدى دور القوى العاملة ودمج الشباب في عملية التطوير الاقتصادي عن طريق إتاحة الفرص وصياغة سياسات تعليمية عصرية تطور من إمكانيات الجيل الجديد وتنمي من مهاراتهم لمواكبة الأهداف الاقتصادية المرجوة، كما يتطرق إلى مسائل تبني الابتكارات والحلول الرقمية بهدف بناء اقتصاد رقمي متكامل عن طريق استقطاب أفضل الخبرات والمواهب والكفاءات حيث سيتم استعراض المواهب المميزة التي لعبت دورا مهما في بيئة الأعمال الأفريقية وبحث سبل تنميتها بما يساهم في رفع القدرة التنافسية للشركات الأفريقية.



ويسلط المنتدى الضوء على استخدام حلول التكنولوجيا الحديثة بهدف تعزيز الأمن الغذائي عن طريق خفض الاعتماد على الاستيراد وتطبيق آليات التكنولوجيا الزراعية والاستفادة من التجارب الناجحة للشركات الإماراتية التي حققت نتائج باهرة على مستوى المنطقة في اعتمادها على التكنولوجية الزراعية المائية لإنتاج المحاصيل على مدار العام.



كما تركز المناقشات على آليات الاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة التي أثبتت أنها نموذج اقتصادي يحتذى به، حيث حقق الاقتصاد الإماراتي نتائج إيجابية في معظم المؤشرات الاقتصادية ونجح في تحقيق أسرع تعاف اقتصادي وتسجيل أعلى معدلات النمو.



ويبحث المنتدى فرص التعاون الاستراتيجي بين الجهات الأفريقية والإماراتية بما يسهم في تحقيق النفع المشترك وصياغة رؤى اقتصادية تعمل على تسهيل ممارسة الأعمال على الشركات الأفريقية في منطقة الخليج عن طريق الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تقدمها دبي كمركز تجاري عالمي.

ويركز المنتدى على إبراز الدور الكبير لاعتماد الحلول الرقمية لبناء اقتصاد ذكي من خلال الاستفادة من موقع دبي باعتبارها مدينة تتمتع بمكانة رائدة عالميا في مجال التحول الرقمي حيث سيتم مناقشة سبل بناء بنية تحتية تكنولوجية متطورة عن طريق استعراض الحلول الرقمية المتميزة والابتكارات المؤثرة في دورة الحياة الاقتصادية.