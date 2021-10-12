تعرف إلى فعاليات اليوم في إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي عن عدد من البرامج والفعاليات ليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، وتتضمن:

*اليوم الوطني لإسبانيا، الساعة 7:45 مساءً، الجناح الإسباني.

*جلسة نقاشية حول "استراتيجيات السياحة الخضراء"، الساعة 10:30 صباحاً – 12:30 ظهراً في الجناح المصري، بحضور الدكتور ياسمين فؤاد، وزير البيئة في مصر- المهندس أحمد يحيى، مؤسس حملة ايكو نوبيا للترويج للمحميات الطبيعية في مصر- عمر سمرة، أول مصري وأصغر عربي يصعد إلى قمة جبل إيفرست - باولو كارولي، خبير السياحة الطبيعية.

*أمسيات "جلسات في إكسبو، لتعريف الزوار على تقاليد الفنون الموسيقية العربية الأصيلة، عبر فرق موسيقية محترفة، فيما ينضم إليهم فنانون مميزون من ثقافات مختلفة. وتتضمن الفعاليات برامج فنية يحيها الفنان أبوبكر أصيل، والفنانة أسماء المنور، من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 10:30 مساء على منصة اليوبيل.



*وصلات من الفولكلور السعودي، الساعة 7:10 مساءً، جناح المملكة االعربية السعودية.

*احتفال "نافراتري" في الجناح الهندي بين الساعة 6 - 10 مساء، ويُقام العرض من الساعة 7 مساء إلى الساعة 8 مساء في مسرح دبي ميلينيوم.

