جامبيا تحتفي بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

احتفى معرض أكسبو 2020 دبي باليوم الوطني لجمهورية جامبيا المشاركة في هذا الحدث العالمي الضخم.



حضر الحفل الذي أقيم تحت قبة الوصل في أكسبو، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي هامات باه وزير السياحة والثقافة في جمهورية جامبيا ومعالي سيدي كيتا وزير التجارة والصناعة والموارد البشرية في جمهورية جامبيا، ووفد رسمي رفيع المستوى من مسؤولي البلدين.



وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان في كلمته الافتتاحية خلال الحفل: "إنه لشرف كبير أن أكون معكم اليوم للاحتفال باليوم الوطني لجمهورية جامبيا وأود أن أرحب بكم جميعا في هذا المحفل العالمي الضخم فمنذ أن شاركت جامبيا في معرض أكسبو هانوفر 2000 في ألمانيا شاركت بانتظام في المعارض العالمية لإكسبو ويسعدنا أن نرى جامبيا تشارك في هذه النسخة التي تحتضنها مدينة دبي ..وبينما نستضيف بكل فخر معرض إكسبو 2020 دبي ونرحب بالعالم في دولة الإمارات نشعر بالسعادة للاحتفال باليوبيل الذهبي لوطننا مع أسرتنا من دول العالم المختلفة".



من جانبه قال وزير السياحة والثقافة في جمهورية جامبيا: "إنه لفخر لنا أن نشارك في هذا المحفل العالمي الكبير الذي تحتضنه دبي وأثني على الجهود التي بذلتها دولة الامارات لاستضافة هذا الحدث الدولي الاستثنائي في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع "ونوه بأن دولة الامارات استطاعت أن تتغلب على هذه الظروف وأقامت هذا الحدث في وقته بامتياز".



وتمنى في ختام كلمته كل التوفيق والنجاح لدولة الامارات في أن يتكلل هذا الحدث بالنجاح.