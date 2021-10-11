500 "درون" ترسم لوحة فنية رائعة يومياً في إكسبو 2020

المصدر: دبي-بشار باغ، تصوير: إبراهيم صادق

يواصل إكسبو 2020 دبي مفاجأة زواره بعروض إبداعية تحقيقاً لوعده بالتجدد الدائم والإبهار المتواصل، حيث سيتمكن زوار الحدث ابتداءً من مساء اليوم الإثنين بين الساعة السابعة والسابعة والنصف، من الاستمتاع بلوحة فنية تفاعلية لطائرات مسيرة "درون"، ترسم مشاهد بصرية وصوتية رائعة في ساحة بوابة منطقة الاستدامة "الاستدامة بلازا" بشكل يومي، وفق طارق غوشة، الرئيس التنفيذي للأنشطة الترفيهية والفعاليات في إكسبو 2020 دبي.



وفي تصريحات خاصة لـ "البيان"، قال غوشة: "إن 500 طائرة مسيرة "درون" ستحلق يومياً لترسم عرضاً خلاباً في الفترة ما بين الساعة السابعة والسابعة والنصف مساء، وتتصل الطائرات لاسلكياً مع مكبرات الصوت الموزعة في منطقة الاستدامة بلازا وهي الساحة المفتوحة الفاصلة بين بوابة منطقة الاستدامة وجناح الاستدامة "تيرا"، وبذلك ستقدم الطائرات عرضاً بصرياً وصوتياً رائعاً على أنغام الموسيقى التي ستصدح في أرجاء المنطقة لمدة تتراوح بين 8 لغاية 12 دقيقة، وسيستمر العرض يومياً لمدة ستة أشهر بمشاهدة متغير ومتجددة بشكل دوري".



وأوضح غوشة أن اختيار هذه المنطقة قد تم بعناية بعد فترة اختبارات تجريبية استمرت لشهر كامل لإتاحة أفضل نطاق للرؤية من خلال خط نظر يمكن الزوار من مشاهدة العرض دون عوائق من الأبنية وفي مساحة آمنة، وبذلك ستكون ساحة الاستدامة بلازا والمناطق المحيطة بها الموقع الأفضل لمشاهدة العرض، وتم اختبار العرض بكافة تفاصيله حرصاً على أن يخرج بشكل مبهر يتكامل مع باقي عروض وفعاليات الحدث الأروع في العالم.