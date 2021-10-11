«ماي رايد إكسبو» ينطلق إلى العالمية

المصدر: دبي – البيان

وسط أجواء من الإثارة والمتعة، اختتمت فعاليات معرض «ماي رايد إكسبو» للسيارات والدراجات المعدلة والكلاسيكية والذي أقيم على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، واستضافته على مدار يومين «دبي أوتودروم موتور سيتي» بدبي، وبتنظيم شركة بيناكل هب بالتعاون مع شركة سكاي بازل وبرعاية مقدرة من «إفاق الإسلامية وويسترن يونيون وسيتي أف أم» التي قدمت كل أوجه الدعم من أجل ضمان نجاح الفعالية. وفي نتائج المنافسات، نال جاسم محمد لشكري جائزة أفضل سيارة و50 ألف درهم، وحصد فضل الجهرومي أفضل تعديل، ووسيم شيخ أفضل إطار سيارات، وأحمد عبد المجيد أفضل طلاء سيارات.



ويعتزم «ماي رايد إكسبو» الانطلاق من إكسبو 2020 دبي، نحو العالمية، حيث سينظم خلال المرحلة القريبة المقبلة، جولات في مصر والسعودية والكويت والفلبين.



وثمنت هدى المطروشي أول فتاة إماراتية تعمل في مجال ميكانيكا السيارات، فعاليات المعرض، موضحة أن المشاركة كانت متميزة وناجحة شهدت وجود العديد من السيارات المعدلة والكلاسيكية التي أثرت الحدث، مؤكدة أن ارتباط النسخة الحالية بإكسبو 2020 دبي، دليل على دعم الحدث والذي يستحق أن نقف جميعاً صفاً واحداً من أجل الإمارات دولتنا الحبيبة والتي تستضيف 192 دولة في نسخة دبي بنجاح منقطع النظير وهو الأمرالذي أثار تقدير العالم أجمع.

بدورها، أكدت سماح أبو عوف مديرة شركة سكاي بازل، أن المعرض مجرد بداية لمحطات أخرى قادمة وستكون الانطلاقة الكبرى من دانة الدنيا والتي ستنظم نسخة دبي خلال مارس المقبل وهي النسخة الأبرز في كل محطات البطولة، والتي تضم جولات مصر والسعودية والكويت والفلبين، كما سيكون الحدث فرصة لعشاق السيارات والهواة من جميع أنحاء الإمارات لعرض إبداعاتهم وأحدث التعديلات على السيارات المشاركة.

وأضافت سماح أبوعوف: إن معرض «ماي رايد إكسبو» حظي باهتمام كبير وخصوصاً من قبل الرعاة والداعمين، موضحة أن المعرض ضم مجموعة رائعة من السيارات المعدلة والكلاسيكية التي شهدت دعم إدارة «دبي أوتودروم موتور سيتي»، والتي قدمت إدارتها كل ما يلزم.، منوهة إلى أن الاستعدادات تجري من الآن على قدم وساق من قبل اللجنة المنظمة من أجل وضع الرتوش الأخيرة لنسخة دبي حتى تخرج بالشكل الذي يليق بالتميز في إقامة كل الفعاليات التي تشهدها الإمارة، وهو ما يشهد له العالم أجمع.