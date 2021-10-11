الاتحادية للضرائب" تدعو للاستفادة من تسهيلات آلية رد الضريبة للمشاركين بإكسبو 2020 "

المصدر: وام

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المشاركين الرسميين للاستفادة من تسهيلات آلية رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بإكسبو 2020 دبي، التي تطبقها الهيئة استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم "1" لسنة 2020 في شأن رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بإكسبو 2020 دبي.



وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "إن الهيئة استعدت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان التنفيذ السلس لإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بـإكسبو 2020 دبي".



وأضاف: أن "هناك تواصلا دائما مباشرا يومياً بين الهيئة الاتحادية للضرائب وإدارة المشاركين الدوليين بمكتب المنصة المتكاملة لخدمات إكسبو 2020 دبي، لتنسيق الجهود المشتركة، والمعالجة السريعة لطلبات المشاركين الرسميين في المعرض، سواء فيما يتعلق بطلبات الدول المشاركة للتسجيل لضريبة القيمة المضافة، أو معالجة طلبات الاسترداد وكذلك الرد على استفسارات الدول المشاركة في هذا الحدث الهام".



وذكر أن الهيئة الاتحادية للضرائب تقدم خدمة هاتفية خاصة لتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل المشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي لضريبة القيمة المضافة، بإجراء اتصالات هاتفية يقوم من خلالها موظفو قسم التسجيل بالهيئة بشرح المتطلبات للمشاركين بشكل مفصل لتعبئة الطلب الإلكتروني عبر المنصة المتكاملة لخدمات إكسبو 2020 دبي، ويتم منح الأولوية لمعالجة طلبات التسجيل لضريبة القيمة المضافة الواردة من المشاركين الدوليين في المعرض.



وأوضح أن "الهيئة أنجزت بالفعل خلال الفترة الماضية عمليات تسجيل للعديد من الدول المشاركة التي تقدمت بطلبات للتسجيل لضريبة القيمة المضافة، وتقوم الهيئة بمعالجة الطلبات التي تتلقاها عبر نظامها الإلكتروني لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن سلع وخدمات مرتبطة بإكسبو 2020 دبي، كما تتم معالجة طلبات الاسترداد الخاصة التي تتلقاها الهيئة عبر مكتب المنصة المتكاملة المختص باستلام ومراجعة طلبات استرداد المشاركين غير المسجلين لضريبة القيمة المضافة".



ويتم فحص ومراجعة طلبات الاسترداد الخاص من خلال الوكيل الضريبي الذي يتم تعيينه من مكتب المنصة المتكاملة، ثم يتم ارسال طلبات الاسترداد عبر البريد الالكتروني للهيئة expo2020@tax.gov.ae، حيث يتم استلامها ومراجعتها من المختصين في الهيئة.



وأكد سعادة خالد البستاني أن "الهيئة تعمل على تطبيق آلية لرد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بإكسبو 2020 دبي بمعايير تتميز بالشفافية والدقة وسهولة تنفيذ الإجراءات في إطار المساهمة في الجهود المكثفة التي تبذلها كافة الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذا الحدث العملاق الذي انطلقت فعالياته في الأول من شهر أكتوبر الحالي بمشاركة 192 دولة، ويشكل منصة دولية مهمة للإمارات العربية المتحدة تجمع العالم على مدى 6 أشهر وتجسد رؤيتها في مجال التعاون الدولي".



وكانت الهيئة قد أصدرت دليلاً إرشادياً للمشاركين الرسميين في إكسبو 2020 دبي، يوضح الفئات الخمس التي يمكن استرداد الضريبة المدفوعة عنها، وتتمثل الفئة الأولى في ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبل المشارك الرسمي على سلع وخدمات ترتبط بشكل مباشر بإنشاء وتركيب وتعديل وأعمال ديكور وتفكيك مساحة المعرض الخاصة به، بينما تتمثل الفئة الثانية في ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبل المشارك الرسمي على سلع وخدمات ترتبط بشكل مباشر بأعمال وأنشطة تنظيم وتشغيل مساحات المشاركين الرسميين في المعرض وأية استعراضات وفعاليات في موقع إكسبو 2020.



ووفقاً للدليل الإرشادي، فإن الفئة الثالثة تتمثل في ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبل المشارك الرسمي على سلع وخدمات ترتبط بأعمال التنظيم الفعلية للمشارك الرسمي، شريطة ألا تقل قيمة كل سلعة أو خدمة يُطالِب مكتب المشارك الرسمي باسترداد الضريبة المدفوعة عنها عن 200 درهم.



وأشار الدليل إلى أن الفئة الرابعة تتمثل في ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبل المشارك الرسمي والمرتبطة بجميع العمليات والخدمات والأنشطة المقدمة لغرض المشاركة في إكسبو 2020 دبي، سواء تمت داخل حدود موقع إكسبو 2020 أو خارجه، وتتمثل الفئة الخامسة في ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على استيراد سلع مخصصة للاستخدام الشخصي من قبل المفوض العام للقسم التابع للمشارك الرسمي، وفريق القسم والمستفيدين.



وأوضح الدليل أنه لكي يكون المشارك الرسمي مؤهلاً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على النفقات في إطار الفئتين الأولى والثانية /أو النفقات المرتبطة بعدة فئات بما فيها الأولى والثانية/ يجب أن تكون لديه شهادة أحقية الاسترداد الصادرة عن مكتب إكسبو 2020 دبي المُنْشَأ بموجب المرسوم رقم /30/ لسنة 2014 الصادر عن حاكم إمارة دبي، أما في الحالات التي لا تكون فيها النفقات مرتبطة بالفئتين الأولى والثانية وإنما تشمل الفئات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة فلن يكون المشارك الرسمي بحاجة للحصول على شهادة أحقية الاسترداد من أجل التقدم بطلب استرداد الضريبة.



ويوضح الدليل الإرشادي - المتوفر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب www.tax.gov.ae - آلية الاسترداد، وضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد، والحالة الخاصة للواردات، وشهادة أحقية الاسترداد، ومعايير أهلية الحصول على هذه الشهادة، وكيفية تقديم طلب للحصول على الشهادة، ونموذج طلب الحصول عليها، والمستندات الداعمة للنموذج، ومعالجة طلب الحصول على شهادة أحقية الاسترداد من قبل مكتب إكسبو 2020 دبي، وطلب الاسترداد وكيفية تقديمه، والإجراءات المتعلقة بمكاتب المشاركين الرسميين المسجلين لضريبة القيمة المضافة، ومكاتب المشاركين الرسميين غير المسجلين لضريبة القيمة المضافة، والمستندات الداعمة لطلب الاسترداد، ومعالجة الطلب من قبل مكتب إكسبو 2020 دبي ودورية عملية تقديم الطلب، وسداد الضريبة عند بيع السلع المستوردة.



وحدد قرار مجلس الوزراء الموقر (رقم 1) لسنة 2020 في شأن رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بإكسبو 2020 دبي الذي يضم 9 مواد معايير استرداد الضريبة في حال تَكَبُّدها على استيراد أو توريد سلع أو خدمات مرتبطة بإكسبو 2020 دبي، وكافة الإجراءات المتعلقة بطلب الاسترداد ومتطلبات الاسترداد، وشهادة أحقية الاسترداد، وصلاحيات الهيئة في هذا المجال.

