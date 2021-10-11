تحديد آليات استفادة موظفي الحكومة الاتحادية من الإجازة الاستثنائية لزيارة إكسبو

المصدر: دبي ـ البيان

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن آليات الاستفادة من الإجازة الاستثنائية الممنوحة لموظفي الحكومة الاتحادية لزيارة معرض إكسبو دبي 2020، بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر المتضمن الموافقة على منح موظفي الحكومة الاتحادية إجازة استثنائية لمدة ستة أيام لتمكينهم وعائلاتهم من زيارة معرض إكسبو دبي 2020.

وحددت الهيئة الآليات والضوابط المطلوبة للاستفادة من تلك الإجازة لكافة موظفي الوزارات والجهات الاتحادية كالتالي: يمنح موظفو الحكومة الاتحادية إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة ستة أيام عمل لتمكينهم وعائلاتهم من زيارة معرض إكسبو دبي 2020، ويجب أن تستنفذ الإجازة خلال فترة المعرض الممتدة من الأول من أكتوبر 2021 وحتى نهاية مارس 2022 وذلك بمعدل يوم عمل واحد خلال الشهر.

وأوضحت الهيئة الاتحادية أنه على الموظف التقدم بطلب الإجازة والحصول على الموافقة المسبقة من مسؤوله المباشر من خلال الأنظمة الإلكترونية في جهة عمل، ولا يجوز ترحيل أي يوم من أيام هذه الإجازة إلى الشهر التالي أو إلى أي تاريخ لاحق لنهاية مارس 2022، كما لا يعوض الموظف نتيجة عدم الاستفادة من هذه الإجازة.

وبينت الهيئة أنه يتوجب على الجهات الاتحادية المشغلة لنظام معلومات الموارد البشرية «بياناتي» إلزام موظفيها باتباع الآلية المرفقة بالتعميم، في حين يتوجب على الجهات الاتحادية غير المشغلة لنظام بياناتي أن تقوم بتحديث أنظمة الموارد البشرية الخاصة بها بما يتوافق مع الآلية المرفقة بهذا التعميم، ومن ثم تزويد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالبيانات المتعلقة بهذه الإجازة من خلال الربط القائم بين أنظمتها وبين نظام "بياناتي" عبر ناقل الخدمات المؤسسية.