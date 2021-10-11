"دبي للمعارض" يستضيف "ماتيريالز هاندلينج ميدل إيست" في إكسبو 2020

المصدر: وام

يستضيف مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020، الدورة الحادية عشرة من معرض "ماتيريالز هاندلينج ميدل إيست" التجاري الإقليمي المتخصص بحلول المستودعات ونظم اللوجستيات وسلاسل التوريد خلال الفترة من 2 الى 4 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع معرض هايبرموشن دبي، لتسليط الضوء على واقع سوق الأتمتة بمشاركة مجموعة من أهم المؤسسات والعلامات المعنية بالقطاع.



ويحتضن المعرض منصة سكايلكس التي تضم عدداً من أبرز الأسماء في القطاع بهدف معالجة بعض الموضوعات المهمة ذات الصلة بما فيها "مشروعات المرافئ بناء منشآت المرافئ وتحديثها وكيفية تطوير المنشآت المستدامة بيئيا" و"دور منهجية مشاركة الأصول في صياغة واقع قطاع الخدمات اللوجستية "الوصول إلى القدرات الكامنة للأصول كثيفة الاستخدام لرأس المال - مثل الشاحنات والمستودعات والسفن" و"تطلعات دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها بصفتها وجهة رائدة لاعتماد تقنيات بلوك تشين ونماذج الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد ودورها في دعم الثورة الصناعية الرابعة".



وتوقعت مؤسسة سويسلوغ المزود العالمي للحلول الروبوتية والحلول المستندة إلى البيانات والحلول المؤتمتة المرنة نمو حجم سوق أتمتة المستودعات العالمية بمعدل الضعف بحلول عام 2025، وهو ما سيقود إلى نمو استثنائي في قطاع الأتمتة الإقليمي، مدفوعاً بمبادرات التحول الرقمي التي يطرحها المستخدمون.



ولفت ديفيد درونفيلد المدير العام لمؤسسة سويسلوغ والعضو في اللجنة الاستشارية لمعرض "ماتيريالز هاندلينج ميدل إيست" إلى أن النمو المتوقع سيكون نتيجة محفزات الدعم القوية الفاعلة ضمن الاقتصاد الكلي والقطاعات المختلفة، موضحاً أن سوق الأتمتة في المنطقة تشهد نقلة نوعية بفضل مبادرات التحول الرقمي.



وقال: إن "التوقعات تشير إلى نمو حجم سوق أتمتة المستودعات بمقدار الضعف بحلول عام 2025 مستفيدة من انتشار خدمات التجارة الإلكترونية وارتفاع تكاليف اليد العاملة في المستودعات حيث تلعب عمليات الأتمتة دورا واسع النطاق في إطار الثورة الصناعية الرابعة".



وأضاف: أن "منطقة الشرق الأوسط تتحضر لتحقيق استفادة كبيرة من مسيرة التحول الرقمي إذ تتجه الشركات الإقليمية إلى تقديم استثمارات حقيقية بهدف التوصل إلى نتائج ملموسة في هذا الإطار وتشكل تطبيقات الأتمتة في شتى القطاعات في دول المنطقة أسواقا ناشئة مقارنة بالأسواق العالمية"، مشيراً إلى أن امتلاك الأفضلية التنافسية سيحظى بأهمية محورية بالنسبة لمسيرة النجاح والتطور التي تنتهجها الشركات والدول في المنطقة.



من جهته، قال نافين ناريان الرئيس التنفيذي لشركة أي سي إم إي انترالوغ الراعي البلاتيني لمعرض ماتيريالز هاندلينج ميدل إيست: "إن منطقة الشرق الأوسط تعتمد حلول أتمتة المستودعات بصورة أبطأ من الأسواق الأخرى إلا أن زيادة تكاليف اليد العاملة وتراجع الهوامش التشغيلية الناتجة عن أزمة كوفيد-19 قادت الشركات بسرعة إلى استيعاب أهمية تطبيق حلول الأتمتة ضمن خطوط الإنتاج والتوزيع لديها".



وأضاف أن "أزمة كوفيد-19 أسهمت في تسريع اعتماد حلول الأتمتة الجزئية والكاملة وتعتمد المنطقة بصورة كبيرة على القوى العاملة لإنجاز أعمال مناولة المواد وعمليات المستودعات ".



من جانبه، قال جوشويه باولوس مدير عام معرضي هايبرموشن دبي وماتيريالز هاندلينج ميدل إيست: "إن قطاع المستودعات والخدمات اللوجستية يشهد مسيرة تحول رقمي متميزة بالاستفادة من نظم الخدمات اللوجستية في المستودعات، إضافة إلى التطور المتسارع في سلسلة التوريد الإقليمية ونسعى من خلال معرض ماتيريالز هاندلينج ميدل إيست وسكايلكس إلى توفير المنصة الأمثل للمستخدمين الأوائل وكبار جهات التوزيع لتتيح لهم استعراض الخدمات والحلول التي تسهم في تعزيز الإنتاجية والكفاءة وغيرها من النواحي العملية ضمن المستودعات ونظم الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد".