رئيس وزراء إسواتيني: إكسبو 2020 يضمن وصولنا إلى أسواق عالمية

المصدر: دبي – البيان

أكد رئيس وزراء مملكة إسواتيني كليوباس دلاميني، أهمية مشاركة بلاده في إكسبو 2020 دبي، وقال: "إن هذه المشاركة تضمن لمملكة إسواتيني الوصول إلى أسواق في أنحاء العالم".



وأبدى حرص مملكة إسواتيني على عقد شراكات فاعلة وبناءة في مختلف القطاعات عبر إكسبو 2020 دبي مع مختلف أسواق ودول العالم، لاسيما في القطاعات الاقتصادية، من أجل دفع عجلة النمو في بلاده.

وأشار ، خلال زيارته جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي، أن لدى مملكة إسواتيني البنى التحتية المتطورة والكوادر البشرية المحترفة التي تمكنها من ذلك في كافة المجالات.



وقال "من المهم جدا لمملكة إسواتيني أن تكون هنا. مملكة إسواتيني بلد منتِج جدا ولديها عدد من القطاعات المختلفة... المشاركة في إكسبو 2020 دبي ستضمن لنا التواصل مع أسواق أخرى".



وأضاف "رسالتنا للعالم هي أننا نريدكم أن تأتوا إلى مملكة إسواتيني. يمكنكم بالفعل أن تتعرفوا هنا على ما نقدمه؛ لديكم الفرصة للاستفادة من قوة عاملة عالية الإنتاجية وبُنى تحتية نابضة بالحياة... يمكنكم أن تأتوا إلينا وتحققوا الربح".