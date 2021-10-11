الطاير يبحث التعاون مع وزير الدولة لشؤون الترويج التجاري الأيرلندي

المصدر: دبي -البيان

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مع روبرت تروي، وزير الدولة لشؤون الترويج التجاري وتنظيم التقنيات الرقمية والشركات في حكومة إيرلندا، تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، بحضور بات هينيسي، المفوض العام لجناح أيرلندا في إكسبو 2020 دبي.



وجاء اللقاء على هامش زيارة البعثة التجارية الأيرلندية لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية الذي نظم خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 في موقع إكسبو 2020 دبي.



وتأتي الزيارة في إطار حرص الهيئة على توطيد علاقات التعاون، وتعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الجهات والمؤسسات العالمية الكبرى العاملة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.



وأكد معالي الطاير، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير العلاقات الثنائية مع أيرلندا، ولاسيما في مجالات التقنيات الرقمية المتقدمة والصناعة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى كيفية تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات الأيرلندية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والاستدامة البيئية، والابتكار، والمدن الذكية والمياه.



وتطرّق معاليه للدورة الثالثة والعشرين من معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2021، التي استقطبت أكثر من 1200 شركة من 55 دولة على مساحة تزيد عن 29,200 متر مربع، مؤكداً أن المعرض يشهد نمواً سنوياً وحضوراً متزايداً من الشركات وأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين، ليشكل أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز والأبنية الخضراء والاستدامة البيئية، ومنصة مثالية لتطوير الشراكات وعقد الصفقات بين الشركات الدولية ونظيراتها المحلية والإقليمية في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة والبيئة وغيرها من المجالات ذات الصلة.



وأشار معاليه إلى أن أهمية المعرض تكمن في كونه معرض عالمي متخصص فريد من نوعه شامل ومتكامل من حيث الاستراتيجية والمحتوى والمضمون والمشاركة، حيث يتيح الفرصة للزوار للاستفادة من جدول الأعمال الحافل بالندوات وورش العمل المتخصصة بمشاركة خبراء ومختصين في مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة، وغيرها.



من جانبه، أكد الوزير روبرت تروي، وزير الدولة لشؤون الترويج التجاري وتنظيم التقنيات الرقمية والشركات في حكومة إيرلندا، على اهتمام الشركات الأيرلندية بمعرض الهيئة السنوي «ويتيكس» ورغبة كبريات الشركات في تعزيز الاستثمار والتعاون وتدعيم الفرص التجارية التي تحقق مصالح كافة الأطراف.