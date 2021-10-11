جناح الهند في إكسبو 2020 بحتفي بمهرجان "نافاراتري"

المصدر: دبي -البيان

في إطار الاحتفال بمهرجان "نافاراتري"، استضاف جناح الهند في إكسبو 2020 دبي، أمسية موسيقية حضرها عدد كبير من الزوار والمهتمين.



وقالت جونفينا تشادا، مديرة الجناح، إن الأمسية الموسيقة تهدف إلى مشاركة روح الاحتفالات التي أقيمت لإحياء ذكرى انتصار الخير على الشر، وفقاً للمعتقدات الهندوسية.



وأضافت: "نحتفل بهذا المهرجان في مناطق عدة بالهند ونحتفل به هنا أيضا لعرض ثقافتنا للزوار".



وشملت الاحتفالات مجموعة من الفقرات الغنائية والموسيقية بحضور عدد كبير من زوار إكسبو 2020 دبي من مختلف أنحاء العالم. وسيتمكن زوار إكسبو 2020 دبي هذا العام من التعرف على المهرجان الهندوسي في الجناح الهندي خلال فترة الاحتفالات.