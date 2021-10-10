"إكسبو لايف دبي" يدعم 140 ابتكارا دوليا لجعل العالم أفضل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

قالت ياسمين باقر مديرة برنامج إكسبو لايف للمنح في جناح «مبدعون في الخير»، في تصريح خاص لـ«لبيان»، إن «البرنامج دعم نحو 140 ابتكاراً دولياً قدمت حلولاً جديدة لجعل العالم مكاناً أفضل».

وأوضحت أن برنامج «إكسبو لايف دبي» هو شراكة مع برنامج إكسبو 2020 دبي، لدعم رواد الأعمال الاجتماعيين على المستوى العام، ويهدف لبناء منصة لتبادل المعرفة ودعم القطاعات الحيوية والتركيز على الحلول المبتكرة تحت مجالات الفرص والتنقل والاستدامة لضمان أقصى قدر من الشمول، ويوفر منح تصل قيمتها 100 ألف دولار أمريكي للمؤسسات الاجتماعية الصغيرة والمتوسطة والمنظمات والشركات المحلية.

وأشارت إلى أن البرنامج أطلق عام 2017 وتقلى 11 ألف طلب من 184 دولة حول العالم بمقترحات لمشروعات مبتكرة، وتم دعم 140 ابتكاراً عالمياً من بين المقترحات المقدمة من 76 دولة، مؤكدة أن جميع لابتكارات لها تأثير مباشر في مجتمعات المشاركين بالأفكار في عدة قطاعات منها التعليم والصحة والبيئة، فضلا عن القطاعات الأخرى.

وذكرت أن برنامج إكسبو لايف حرص على المشاركة في إكسبو 2020 دبي بجناح «مبدعون في الخير» لعرض الابتكارات التي دعمها البرنامج منذ إطلاقه، مشيرة إلى أن البرنامج جاء لجعل إكسبو 2020 دبي، محركاً عالمياً للإبداع وخلق حالة من الإلهام للحلول الإبداعية القابلة للتنفيذ والتطوير.

ويسعى إكسبو لايف لإقامة شبكة للعمل المشترك بين الدول والهيئات والمبتكرين من خلال التحديات العالمية المشتركة، وخلق أثر ملموس وقابل للقياس لتحسين حياة الناس في أنحاء العالم من خلال دعم التطوير ونشر الحلول الجديدة.

ويساهم إكسبو لايف، بمخصصاته البالغة 100 مليون دولار، في تسريع الحلول الإبداعية التي تعمل على تحسين جودة الحياة، مع الحفاظ على عالمنا، ويدعم هذه الحلول ويروج لها، عبر كل من برنامج منح الابتكار المؤثر وبرنامج الابتكار للجامعات.