إسبانيا تستحضر موسيقى القرون الوسطى في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

يستحضر الجناح الإسباني موسيقى القرون الوسطى وعصر النهضة والباروك في إكسبو 2020 دبي، من خلال عرضين موسيقيين يقدمهما يومي 13 و14 أكتوبر الجاري على منصة الشمس ومدرج تيرا.



وتعزف فرقة "ارتيفاكتوم" أجمل المقطوعات الموسيقية الكنائسية والعربية والسفاردية، التي أثرت في ثقافة الشعب الاسباني وأحدثت تطوراً كبيراً في حياته.



وتعد "ارتيفاكتوم" إحدى أكثر الفرق الموسيقية المختصة بموسيقى القروسطية شهرة، والتي حافظت على روحها وخصوصيتها لأكثر من 25 عاماً، دون أن تتخلى عن مواكبة العصر والحداثة، التي عكستها في مؤلفاتها الموسيقية النقية والبسيطة.



وتؤدي الفرقة عروضها في الأمسيات المفتوحة على خشبة المسرح، من خلال الآلات الموسيقية التي استخدمت في القرون الوسطى، والتي اعتمدت بشكل أساسي على الآلات الوترية مثل العود والربابة والسناطير وآلة القانون، ولكن بأشكال مختلفة ومتطورة من الناحية التكنولوجية.



وتحاول الفرقة أخذ المتابعين لعروضها في رحلة عبر العصور، وتنقلهم إلى عالم آخر بعيداً عن الضوضاء الموسيقية المعاصرة، عالم حالم تطوف فيه بالروح والفكر ضمن نسيج متكامل.



وتأتي الأمسية الموسيقية القروسطية من بين العديد من الفعاليات المتنوعة التي ينظمها الجناح الإسباني الهادف إلى توحيد الناس حول مشاريع مستدامة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والإنتاج والتعليم والفن.



ويشهد إكسبو 2020 دبي العديد من الفعاليات الثقافية والبرامج والعروض الترفيهية، يقدمها المشاركون لتسليط الضوء على ثقافتهم وإمتاع الزائرين، لتجعل من زيارتهم تجربة فريدة.