"زووم" تفتتح 10 متاجر في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

افتتحت "زووم" 10 متاجر تابعة لها في موقع إكسبو 2020 دبي، بهدف تلبية احتياجات زوار الحدث الأضخم من نوعه في العالم.

وتتوزع متاجر "زووم" العشرة على مواقع استراتيجية في إكسبو 2020 دبي، وتوفّر لملايين الزوار المتوقعين تشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات الطازجة والمغلّفة، إضافة إلى المواد الأساسية الأخرى والهدايا التذكارية التي تحمل علامة إكسبو، إذ وفّرت "زووم" خدماتها لأكثر من 100,000 عميل خلال الأسبوع الأول لهذا الحدث الكبير.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تفخر مجموعة اينوك بالتزامها المتواصل تجاه دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم حدث عالمي استثنائي، ويسعدنا أن نوفّر لزوار إكسبو 2020 دبي أفضل الخدمات وأعلى مستويات الراحة التي تشتهر بها متاجر ’زووم‘. ونتطلع قدماً للترحيب بضيوف الحدث العالمي في متاجرنا والمساهمة في تمكينهم من التمتّع بتجارب تسوّق ممتعة ومريحة."

يُذكر أن "زووم" اختيرت موزعاً معتمداً لتذاكر إكسبو 2020 دبي في وقتٍ سابق هذا العام، ويمكن للعملاء شراء التذاكر من مختلف متاجرها المستقلّة والمتواجدة ضمن محطات خدمة اينوك وايبكو، إضافة إلى متاجرها في محطات مترو دبي.

ومن خلال شبكة تضم أكثر من 237 متجراً في دولة الإمارات، بدأت "زووم" سابقاً ببيع تذكارات "إكسبو 2020 دبي" مثل المشابك والشعارات المغناطيسية والملصقات وسلاسل المفاتيح والدفاتر والأكواب والقمصان والقهوة وبسكويت التمر وصابون حليب النوق.