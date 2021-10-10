أمير موناكو: نجاح مبهر للإمارات في استضافة إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

أشاد الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو بما حققته دولة الإمارات من نجاح مبهر في استضافة إكسبو الدولي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومشاركة إمارة موناكو في هذا الحدث العالمي.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، والأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، هنأها خلاله بنجاح حفل افتتاح الحدث الدولي واكتمال الأسبوعين الأولين من فعالياته، مشيداً بما بذلته دولة الإمارات من جهود لاستضافة هذا الحدث الدولي الاستثنائي.



وأكد الجانبان على ضرورة التكاتف الدولي والاستفادة من الفرص الاستثنائية التي يوفرها إكسبو 2020 دبي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية وتعزيز الاستدامة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر رخاء لجميع شعوب العالم.



وأكد الأمير ألبرت أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الرفاهية في جميع المجالات، بما يعود بالنفع والخير على مواطنيها وعلى شعوب العالم، مشيدا باستضافتها لإكسبو 2020 دبي في هذا الوقت المهم من أجل جمع العالم حول الأهداف المشتركة للبشرية.



من جهتها، أشادت معالي ريم الهاشمي بتمييز الجناح موناكو في إكسبو 2020 دبي، وما احتواه من معروضات تجسد مدى التقدم الهائل الذي وصلت إليه إمارة موناكو. وثمّنت معاليها العلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة الإمارات وإمارة موناكو، والتعاون الكبير القائم بينهما على مختلف الأصعدة.



وكان الأمير ألبرت الثاني قد دشّن، في وقت سابق، نموذجا مصغر للجناح الذي تشارك به الإمارة في إكسبو 2020 دبي، وذلك في منطقة بورت هرقل. وقد زُوّد الجناح بقاعة مجهزة بأحدث وسائل الاتصال، ليكون نافذة للتواصل المباشر بين سكان الإمارة وزوار إكسبو 2020 دبي.



وقالت السيدة سميرة جوهر، مديرة جناح موناكو، إن تكلفة الجناح بلغت حوالى 52 مليون درهم إماراتي، مشيرة إلى أنه يهدف لإيصال رسالة بيئية مهمة، حيث تساعد الألواح الشمسية التي تغطي واجهته الرئيسة في توليد احتياجاته من الطاقة من دون أي ملوثات. كما يقدم الجناح نظرة شاملة عن إمارة موناكو، تشمل السياحة وفرص الأعمال المختلفة.



وأضافت: "يتألف الجناح المقام على مساحة إجمالية تصل إلى 1700 متر مربع من طابقين، بارتفاع إجمالي يصل إلى 12 مترا. ويجسّد الجناح في شكله وتصميمه الخارجي صخرة موناكو المكسوة بمجموعة من الألواح الكهروضوئية، وتحيط به من الخارج مجموعة من النباتات، من بينها شجرة زيتون بالقرب من المدخل، لإضفاء مسحة جمالية على الموقع".



وحول عدد الزوار خلال الأيام الأولى لافتتاحه، كشفت السيدة سميرة جوهر عن أن الجناح استقبل ما يزيد عن عشرة آلاف زائر من مختلف الأعمار والجنسيات من دول العالم خلال الأيام الأولى من الافتتاح، موضحة أن معروضات الجناح – لاسيما المتعلقة بالأمور البحثية والتقنية والبيئية والمعمارية – تحظى بشغف وإعجاب جميع الزوار.

