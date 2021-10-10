إيطاليا تطلق "حوار الابتكار" في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

أطلقت إيطاليا سلسلة "حوار الابتكار" في إكسبو 2020 دبي، لتعزيز تبادل الخبرات ومواجهة التحديات العالمية.

وستجمع وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات، والقنصلية العامة في دبي ومكتب المفوض العام للجناح الإيطالي، ممثلين من إيطاليا والإمارات معًا خلال معرض إكسبو 2020 دبي لمناقشة التحديات الملحة، مع التخطيط لـ 16 حلقة نقاشية خلال الفترة ما بين أكتوبر 2021 ومارس 2022، سيتم خلال المبادرة مناقشة التأثير البيئي والاقتصادي للتقنيات الأكثر تقدمًا في حماية الأراضي وتقنيات معالجة التربة، وكفاءة استخدام المياه، وهندسة الاقتصاد الدائري، وإزالة الكربون، والتنقل المستدام مع التركيز على الابتكارات الإيطالية. ستعقد جلسات حوار الابتكارات في مدرج جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي.



وافتتح نيكولا لينر، سفير إيطاليا في الإمارات، أولى الجلسات التي تحمل عنوان "إعادة التدوير من أجل تنمية مستدامة: المقترح الإيطالي" ضمن فعاليات أسبوع "المناخ والتنوع الحيوي" في إكسبو 2020 دبي. وناقشت الجلسة الإدارة الأفضل لتغير المناخ وحماية التنوع الحيوين بمشاركة جينارو ميليوري، عضو البرلمان الإيطالي، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وسيلفيا باباريلا، رئيسة معرض ريمتيك، وماجد سعيد المرزوقي، رئيس قسم مرافق التدوير في شركة "تدوير"، لوكا سكوديري، عضو مجلس إدارة مجموعة أدلر، وأنطونيو بيرديتشيزي، المدير التنفيذي لشركة "تري / أوبينو إيتالي"، محمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للاستشارات والبحث العلمي والابتكار لدى مجموعة "بيئة"، وجيوفاني بوزيتي، نائب رئيس شركة "Confindustria Cisambiente" ورئيس شركة "Ambienthesis".

وقال أميديو سكاربا، مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات: إن "حوار الابتكار يجمع المجتمع الدولي ويشركه في مناقشات مهمة تتعلق بالابتكار والتكنولوجيا والاستدامة ومستقبل الأعمال في المجتمع"

وأضاف "نظراً لخبرة إيطاليا العريقة في هذه المجالات، فإنها تحتل منصب قوي لقيادة هذه المحادثات. تعد إيطاليا حاليًا ثاني أكبر منتج للطاقة المتجددة في أوروبا حيث تنتج أكثر من ثلث الكهرباء المستهلكة من مصادر خضراء، وهناك حوالي 400 شركة إيطالية يعمل بها 60 ألف موظف ينتجون مكونات المستخدمة للطاقة المتجددة، بإجمالي مبيعات يبلغ 23 مليار يورو".

وتشغل إيطاليا حاليًا 5 في المئة من إجمالي حجم الصادرات العالمية من التقنيات للقطاع، وفي الفصل الأول من عام 2021، زادت صادرات مكونات الطاقة المتجددة المصنوعة في إيطاليا إلى الإمارات بنسبة 11 في المائة، مما يؤكد قوة التعاون الثنائي المربح للجانبين في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، على مدى العقد الماضي، ارتفع معدل إعادة تدوير النفايات المحلية في إيطاليا من 31 بالمائة في عام 2010 إلى 51.3 بالمائة في عام 2021".

وأشار أميديو إلى انه "سيتم التركيز على معالجة أزمة المناخ المتفاقمة والسعي لاستكشاف الحلول المحتملة التي سيكون لها تأثير إيجابي على الكوكب والمجتمع".

وذكر أنه "سيتم إظهار التميز الإيطالي في الابتكار والاستدامة في كل جلسة نقاشية، وعرض كفاءة إيطاليا في ربط الناس من خلال الجمال والمعرفة والإبداع، تماشياً مع الموضوع الفرعي لجناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي، تحت شعار "الجمال يربط الناس" الذي تم استلهامه من شعار إكسبو دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل"

وأكد محمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للاستشارات واالبحث العلمي والابتكار لدى مجموعة "بيئة" على أهمية التعليم والتوعية لحل مشكلة إدارة النفايات. قال الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التدوير وإدارة النفايات الرائدة في الإمارات، الذي انضم إلى الحلقة النقاشية الأولى التي تناقش موضوع التعاون بين الإمارات وإيطاليا.

وتناولت الحلقة النقاشية الثانية، الإصلاح والتجديد والتنمية المستدامة في الألفية الثالثة، التنقل المستدام والمبتكر، وطاقات المستقبل في صناعة السيارات، وتأثير الابتكار والشركات الناشئة على تغير المناخ.

وشاركت سيلفيا باباريلا، رئيسة معرض ريمتيك، مع الجمهور ببعض الأرقام المثيرة للاهتمام حول تلوث التربة والمياه الجوفية في أوروبا، قائلة: "في أوروبا لدينا 2.8 مليون موقع من المحتمل أن تكون غير صالحة للإقامة عليها، وستنفق أوروبا ما يقارب 2.4 إلى 17.3 مليار يورو كل عام لمعالجة هذه المواقع الملوثة. والوضع نفسه في إيطاليا تمامًا مع 41 موقعًا صناعيًا ضخمًا على المستوى الوطني سيتم معالجتها، وبالتوازي مع 31 ألف موقع إقليمي يُحتمل أن يكون ملوث".

وأضافت "لدينا في إيطاليا 1500 شركة متخصصة ضخمة توفر مستوى عالٍ من الابتكار وتحوي 25 ألف موظف من القوى العاملة لإعادة الحياة إلى هذه المواقع".

وأعقب الجلسة النقاشية حفل استقبال للتعارف لـ 55 شركة إيطالية مشاركة في معرض ويتيكس لعام 2021.

وستضم كل جلسة نقاشية من سلسلة حوار الابتكار شخصيات مرموقة من إيطاليا والإمارات. وسيناقش المتحدثون القضايا المتعلقة بالمواضيع الأسبوعية لإكسبو 2020 دبي والتي تتماشى مع خطط إيطاليا للوفاء بالاتفاقية الخضراء الأوروبية، كما تشارك وكالة التجارة الإيطالية في المعارض التجارية في جميع أنحاء الإمارات.