جناح المكسيك في إكسبو 2020 .. لوحات فنية بلمسات نسائية

المصدر: وام

يعبق جناح المكسيك في إكسبو 2020 دبي بأصالة الثقافة والتراث المكسيكي، كما يعكس دور المرأة المهم في المجتمع المكسيكي.



وقالت مارثا جاراميليو مفوض عام جناح المكسيك في إكسبو 2020 دبي "إن واجهة جناح المكسيك قامت بحياكتها 200 امرأة مكسيكية حرفية من إقليم خاليسكو في الشمال الشرقي للمكسيك، مشيرة إلى أن هذا العمل الفني هو رمز يجسد أهمية دور المرأة المكسيكية وبراعتها في التصميم التراثي والتعبير عنه.



وأضافت أن أروقة الجناح المختلفة تتضمن تقديم عروض على شاشات ضخمة ذي أبعاد ثلاثية لعرض التنوع البيئي والطبيعة الخلابة التي تشتهر بها المكسيك.



من جانبه، أوضح ڤرانسيسكو كوردونو مشرف العروض في الجناح المكسيكي أن الجناح يضم في أحد أروقته حضارة شعب المايا أحد أهم الحضارات التي ينحدر منها المكسيكيون ويبلغ عمرها أكثر من 4000 عام حيث يمر الزائر للجناح بتجربة حسية مختلفة عن باقي الأجنحة المشاركة في هذا الحدث الكبير الذي تحتضنه مدينة دبي والأول من نوعه في المنطقة .. لافتا إلى أن الزائر للجناح يتعرف على المائدة المكسيكية للطعام والبهارات والطبيعة التي تتميز بها المكسيك .