1500 مشارك في "المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال" بإكسبو 2020

المصدر: وائل اللبابيدي

يجمع "المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال" في دورته السادسة التي تنظمها غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي، أكثر من 1500 مشارك من بينهم رؤساء ثلاث دول أفريقية هي موزامبيق والكونغو وراوندا، بالإضافة إلى 35 وزيراً من القارة الأفريقية وعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال من القطاعين العام والخاص.



وأكد خالد شرف مدير إدارة شؤون الأعمال الدولية في إكسبو 2020 دبي أن "المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال" التي تنطلق 13 و14 أكتوبر الجاري، يعتبر من أهم أحداث إكسبو 2020 دبي، مشيرا إلى أن فعاليات المنتدى ستركز على عدد من الموضوعات والقضايا المهمة، في مقدمتها تسريع تبني التقنيات الحديثة وآفاق دعم الابتكار وآليات تعزيز الأمن الغذائي والتمويل المستدام، بالإضافة إلى بحث آفاق بناء اقتصاد المستقبل الذكي والتحول للصناعة لتعزيز التعافي الاقتصادي وآفاق تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دبي والقارة السمراء في مرحلة ما بعد كوفيد – 19.



وأضاف شرف إن دبي تعتبر بوابة عالمية للتجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية وباقي دول العالم، مشيراً إلى أن فعاليات المنتدى ستستمر لمدة خمسة أيام تحت شعار "التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية"، وستبحث فرص الاستفادة من "اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" والتي تعتبر أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم.



من جهته، قال محمد الأنصاري نائب رئيس الاتصال والمتحدث الرسمي في إكسبو 2020 دبي، "إن هذا الأسبوع سيشهد العديد من الفعاليات المهمة منها مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تنطلق فعالياته اليوم ويستمر ليومين بتنظيم دائرة المالية في حكومة دبي، وهو أول مؤتمر تستضيفه الحكومة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".



وأضاف الأنصاري "إن المغرب ستطلق علامتها الاستثمارية "المغرب الآن" بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار في المغرب من خلال سلسلة جلسات تتصدرها جلسة "المغرب: مركز عالمي للاستثمار" في الساعة 11:45 صباحاً في جناح المغرب.

وأشار إلى أن "هيئة أذربيجان للسياحة" ستكشف عن مشروع جديد بالتعاون مع "برنامج Slow Food" الذي يهدف إلى دعم منتجي الغذاء الصغار حول العالم في الساعة الثالثة عصراً في جناح أذربيجان، كما تحتفل جمهورية غامبيا غداً بيومها الوطني كما سيحتضن جناح الولايات المتحدة شخصيات أميرات ديزني المحببة للأطفال وذلك غداً في الثانية والرابعة والثامنة مساء.