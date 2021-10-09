"أمانة التعاون" في إكسبو 2020 تستضيف ندوة أفضل ممارسات الأداء التعليمي المتميز

المصدر: وام

استضاف مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض إكسبو 2020 دبي ندوة "أفضل ممارسات الأداء التعليمي المتميز" التي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج.



وأدار الندوة ــ التي حضرها معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج إلى جانب نخبة من المتخصصين ــ الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ومقره الشارقة بمشاركة مجموعة من المعلمين المتميزين الحاصلين على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في عدة مجالات منها المجال التربوي ومجال البحوث التربوية الميدانية والخدمة المجتمعية.



واستعرضت الندوة أفضل التجارب والممارسات في أداء المعلمين المتميزين في الميدان التربوي من خلال مشاركتهم في تلك الجوائز التي تستهدف الفئات المتميزة في الميدان والمساهمة في نشر ثقافة التميز بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع المعلمين والاستفادة من تلك الخبرات المشاركة.



وحرص مكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته من خلال الندوة على تفعيل الاستفادة من برامج المكتب بالدول الأعضاء وفي إطار دوره الإقليمي واختصاصاته على مستوى الدول الأعضاء وضمن الجهود الرامية للاهتمام بالمعلم واحتفاءً به في يوم المعلم العالمي.



وفي ختام الندوة كرم معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج والدكتور عيسى صالح الحمادي المعلمين المشاركين بالندوة وإهدائهم درع المكتب وشهادات التقدير على جهودهم المتميزة وعطائهم الفياض في الميدان التربوي.