باكستان نحو "دولة خضراء نظيفة"

المصدر: البيان

سلط مالك أمين أسلم، الوزير الاتحادي ومستشار رئيس وزراء باكستان لتغير المناخ، الضوء على المبادرات التي أطلقتها الحكومة الحالية نحو باكستان "دولة نظيفة خضراء"، ضمن حلقة نقاشية نظمها الجناح الباكستانيّ خلال أسبوع المناخ والتنوع البيولوجي في إكسبو 2020 دبي.

كما تناول الوزير الخطط المستقبلية والجهود التي تبذلها باكستان في مجال تغير المناخ.



وشدّد الوزير خلال حلقة النقاش التي حضرها فرقان سيد، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو باكستان، وعدد من المهتمين بالشأن المناخي، على ضرورة الحفاظ على البيئة واعتماد أساليب فاعلة لإحراز تقدّم صديق للبيئة في المستقبل. وأعرب عن تقديره لدور القطاع الخاص من خلال عمله المتّسق مع أهداف الحكومة حول موضوع تغير المناخ.



وشهد الوزير الاتحادي توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بيبسيكو باكستان ونوفاتيكس لإنشاء مصنع لإعادة تدوير الزجاجات يتمتّع بقدرة إعادة تدوير 500 مليون زجاجة في السنة، وسيتم تشغيل المصنع بحلول العام 2022.

