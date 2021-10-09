الطيار الرئيسي بـ "السهام الحمر": موقع إكسبو 2020 يبدو مذهلاً من السماء

المصدر: البيان

يبدو موقع إكسبو 2020 دبي مذهلاً من السماء حيث يمكن رؤية جميع الأجنحة بوضوح شديد من مسافة 1000 إلى 3000 قدم".. هذا ما أكده ديفيد مونتينيغرو، الطيار الرئيسي في فرقة السهام الحمر.



وجاء تصريح مونتينيغرو، عقب عرض مميز قدمه فريق السهام الحمر التابع للقوات الجوية البريطانية في سماء موقع إكسبو 2020 دبي، بدأ في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة واستمر لنحو 20 دقيقة، بالتزامن مع فعاليات مميزة تستهدف الشباب قدمها جناح المملكة المتحدة.

وقال مونتينيغرو : "قدم فريق السهام الحمر الجمعة مناورات رائعة. وعقب العرض الجوي، قدمنا في غرفة الإلهام بجناح المملكة المتحدة لمحة للشباب عن عالم الطيران، بهدف إلهامهم باختيار مستقبلهم المهني في مجال الطيران أو الفضاء".



وأضاف: "جميع طياري فريق السهام الحمر في الخطوط الأمامية ومهمهم في تنفيذ هذه الاستعراضات صعبة حقا، لأن عليهم الطيران بدقة نظرا لأنهم قريبون؛ فالمسافة الفاصلة بين طائرات التشكيل أثناء العرض تتراوح بين ستة أقدام و 12 قدما. سبب قيامنا بهذا هو أن هذه الطريقة تظهر المهارة والاحتراف. ليس فقط مهارة الطيارين، ولكن أيضا التدريب الذي يتلقونه، خاصة في سلاح الجو الملكي".