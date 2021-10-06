"نسائية دبي": الجناح النسائي في إكسبو 2020 فخر للمرأة

المصدر: وام

أشادت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بتخصيص جناح للقطاعات النسائية في إكسبو 2020 يحمل عنواناً وشعاراً له أثر من عمق فحواه "آفاق جديدة" بهدف تسليط الضوء على دورالمرأة الاستراتيجي والمحوري الذي أدته منذ فجر التاريخ وحتى الوقت الحاضر والمساهمات التي قدمتها في نهوض المجتمعات.



واعتبرت أن كل ذلك كان وراء تخصيص جناح للمرأة دعماً ومساندة لبرامج التمكين لأنها محور اهتمام نساء العالم وقد تم تجسيد هذا المحور بعمق في جناح المرأة لتعكس إنجازات التوازن بين الجنسين كمبدأ راسخ في النهج الإماراتي وعرض المبادرات المحلية والعالمية والتي تنسجم مع الخطط المستقبلة للدولة.



وقالت الفلاسي إن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت ومنذ فجر نهضتها المباركة على يد زايد الخير حكيم العرب "طيب الله ثراه" اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة ومنحها حقوقها غير منقوصة و على خطى سموه رحمه الله سارت إماراتنا الحبيبة على نهجه بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات دعما وتأصيلا وترسيخا لرسالة المرأة.



وأفادت بأن تخصيص الجناح النسائي إنجاز يحقق العديد من الإنجازات للمرأة ويؤكد مدى اهتمام إماراتنا الغالية بدور المرأة المتعاظم في سلسلة الاستدامة لاسيما وأن إكسبو 2020 يجسد منصة دولية غاية في الأهمية لمناقشة الأطروحات والمبادرات والموضوعات التي تخص المرأة واختيار أفضل النظم والسياسات الداعمة والمعززة لتمكينها في كافة المناحي والمجالات على المستويين العربي والعالمي كما ينعكس إيجابيا مع الخطط المستقبلية للدولة في مجالات الأسرة والمرأة والطفولة والأمومة.



وأعربت عن سعادتها بتخصيص جناح للمرأة ومما يضاعف ويزيد سعادتنا فخراً وافتخاراً ورضاء تخصيص مساحات رحبة بهذا الجناح للمناقشات الهادفة والإيجابية والمعززة والمساندة لقضايا المرأة وطموحاتها وتحدياتها عبر إنشاء مجلس عالمي يحلق في فضاءات هذا الجناح الأمر الذي يساهم في إثراء الحوارات والأطروحات التي تخص القطاعات النسائية استشرافاً للمستقبل القادم.



وقالت "إننا في جمعية النهضة النسائية بدبي نبارك ونثمن كافة الجهود المخلصة والمبذولة على ضفاف إكسبو 2020 والذي أضحى رياض العالم الإنسانية حباً وسلاماً وأن الجمعية بكافة إمكانياتها تدعم وتعزز قطاع المرأة بإكسبو وتدعو جميع زوار إكسبو 2020 لزيارة الجمعية وفروعها لدعم وتعزيز الشراكات وتبادل الأفكار والآراء انسجاما مع أنظمة وقوانين لوائح إماراتنا الواعدة".