وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

زارت معالي أيليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية و الوفد المرافق لها " إكسبو 2020 دبي " ضمن زيارتها الحالية لدولة الإمارات.



واطلعت معاليها خلال زيارتها لجناح الإمارات يرافقها اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، والعقيد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون وزارة الداخلية على جانب من الموروث الحضاري للدولة و الرسائل والقيم الإنسانية التي تحرص دولة الإمارات على نشرها، خاصة فيما يتعلق بمفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف الشعوب، وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.



وقدم العقید الدكتور علي بن ضاعن الغفلي بصفته المشرف العام على جناح وزارة الداخلية " فزعة " في إكسبو 2020 شرحا للوزيرة الإسرائيلية عن المنصات المتنوعة التي يحتويها الجناح بما فيها الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة في سعيها لتعزيز الأمن والأمان من خلال برنامج التحول الذكي والتقنيات المستحدثة المستندة لعلوم الذكاء الاصطناعي لتشكل منظومة أمنية ذكية متكاملة إلى جانب أفضل الممارسات المطبقة وتقنية بصمة الوجه التي تسهم في تقديم خدمات آمنة ذات جودة عالية وبدقة وبسلاسة من خلال تطبيق أفضل المعايير والمقاييس.



وتوقفت معاليها في مركز الشرطة الذكي /SPS / التابع شرطة دبي و الذي يمثل مركز شرطة متكاملا و تفاعليا ذاتي الخدمة من دون تدخل بشري ويعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويتيح لأفراد المجتمع التقدم بطلب خدمات الشرطة، والتي يتم تقديمها عادة في مراكز الشرطة التقليدية.



وتعرفت الوزيرة على أهم المبادرات المجتمعية التي تقدمها "فزعة" و دورها الحيوي في تقديم الخدمات الريادية لجميع أفراد المجتمع بما يعزز جودة الحياة واطلعت على استراتيجية برنامج المكافآت السلوكية و برنامج خليفة للتمكين "أقدر" .



وقدم الفريق المختص بالمنصة العالمية للإلهام "زايد الملهم" عرضا حول المنصة التي انطلقت احتفاء بمئوية زايد /1918- 2018/ باني دولة الإمارات العربية المتحدة وملهمها و تقدمها دولة الإمارات للإنسانية لتكون موسوعة عالمية لكل القصص الملهمة من جميع أصقاع الأرض حتى تبقى مصدرا لإلهام البشرية جمعاء.



وأعربت وزيرة الداخلية الإسرائيلية في كلمة دونتها في سجل زائري جناح وزارة الداخلية عن اعجابها بالمستوى المتقدم الذي وصلته الشرطة الإماراتية والتقنيات والتطبيقات الحديثة المستخدمة في القطاعات الشرطية والأمنية داعية إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في هذه المجالات.

ثم زارت الوزيرة جناح دولة إسرائيل الذي يعرض تحت شعار " نحو الغد" جانبا من الابتكارات والاختراعات والتقنيات الحديثة والمعالم السياحية وسط تشكيل فني للجناح.