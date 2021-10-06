اينوك لينك" تستعرض أفضل ممارسات الاستدامة خلال معرض"ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2021"

المصدر: وام

تشارك "اينوك لينك"، المنصة الرقمية الشاملة لتوفير خدمات توصيل وقود المركبات للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة لمجموعة اينوك، في فعاليات معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2021"، حيث تستعرض مجموعتها المتميزة أفضل ممارسات الاستدامة وأعلنت "اينوك لينك" خلال مشاركتها في النسخة الثالثة والعشرين من معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" في موقع إكسبو 2020 دبي، عن تعاونها مع شركة "دايملر للمركبات التجارية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بهدف تسليط الضوء على مستقبل التنقل وحلول النقل الحضري المستدامة.



وستُنقل شاحنة "فوسو إي كانتر"الكهربائية المبتكرة من دايملر، والمعروضة في معرض "ويتيكس" إلى محطة خدمة اينوك المستقبلية في موقع إكسبو 2020 دبي. وتعد "إي كانتر" من الشاحنات اليابانية الكهربائية الرائدة المخصصة للأعمال الخفيفة، وحلاً متميزاً للنقل دون أية انبعاثات وضوضاء. وتوفر المركبة مزيداً من الراحة للسائقين، كما أنها تسهم في تقليص تكاليف الصيانة على المشغلين وتمثل خياراً أكثر استدامة للتنقل الحضري.



وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نأخذ على عاتقنا التزاماً راسخاً تجاه المساهمة في تعزيز الوعي وتشجيع الخطوات البناءة لاعتماد حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك انطلاقاً من حرصنا على تعزيز الاستدامة التي تمثّل ركيزة محورية لنموذج أعمالنا، ومواصلة دعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق المنهجيات المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة. وتأتي شراكتنا مع ’دايملر للمركبات التجارية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘ في إطار مبادراتنا المستدامة وانسجاماً مع شعار ’إلهام من الطاقة‘ لجناحنا في إكسبو 2020 دبي، الحدث الرائد الذي يسعى لأن يكون واحداً من أكثر الفعاليات العالمية استدامة".



ومن خلال أسلوبها في توصيل الوقود واستخدامها الشاحنة الكهربائية بالكامل والأولى من نوعها، إضافة إلى استخدام أجود أنواع الوقود مثل "بيوديزل" /B5 وB20/، تعّد "اينوك لينك" سباقة في توفير حلول مبتكرة تسهم في حماية البيئة ودعم عمليات التنمية المتواصلة للبنية التحتية.

من جهته، قال كاي وولف ألدن، الرئيس التنفيذي لشركة دايملر للسيارات التجارية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نهدف من خلال سلسلة شاحنات ’فوسو إي كانتر‘ إلى تلبية احتياجات العملاء الباحثين عن شاحنة لا تتسبب بالانبعاثات والضجيج ومخصصة للعمل في المدن، فهي تساهم في التصدي لمشاكل الضوضاء والتلوث المتزايد في البيئات الحضرية حول العالم. وبفضل ما توفره من مدى للقيادة وقدرة للحمولة، تلبي الشاحنة متطلبات التوزيع على مسافات قصيرة ضمن المدن.".



تجدر الإشارة إلى أن "إي كانتر" أول شاحنة مخصصة للأعمال الخفيفة تعمل ببطارية كهربائية ضمن طرازات شركة "فوسو" التي تجسّد خياراً مثالياً للتوزيع ضمن المدن وللباحثين عن حلول نقل مستدامة ومن خلال هذه الشراكة، تستعرض "اينوك لينك" أول شاحنة كهربائية بالكامل مخصصة للمهام الخفيفة في المنطقة. إذ تتميز هذه الشاحنات بالعديد من المزايا المستدامة مثل خزان الألمنيوم الأخف بنسبة 30٪ مقارنة بالخزانات العادية، الأمر الذي يمنح الشاحنة مزيداً من الكفاءة، إضافةً إلى أحدث حلول القياس المتصلة بالتقنيات السحابية، مما يتيح للشركة القدرة على الاطلاع بشكل فوري ومتواصل على كافة البيانات.