من إكسبو 2020.."ستاند أب" يدعو لمناهضة التحرش

المصدر: البيان

من إكسبو 2020 دبي، أطلقت "لوريال" في إطار برنامجها "ستاند أب"، دعوة مجتمعية لمناهضة التحرش ضد المرأة.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية تناولت حماية المرأة من الإساءة وبعض الممارسات التي تتعرض لها في الشوارع.

ويهدف برنامج "ستاند أب" إلى زيادة الوعي حول مسألة المضايقات التي تتعرض لها المرأة، وتدريب مليون شخص بحلول نهاية العام 2021.

وضمت حلقة النقاش التي أقيمت اليوم على مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 الممثلة المصرية منى ذكي، والفنانة أسيل عمران، والممثلة الأمريكية أجا نعومي كينغ، اللواتي تحدثن عن أهمية التصدي لظاهرة التحرش وكيفية التصرف في حال التعرض للتحرش أو رؤية شخص يتعرض للتحرش.



وفي كلمتها، قالت نجمة بوليوود آيشواريا راي "نجتمع اليوم هنا لنشر التوعية وتشجيع الحوار حول قضية هامة وهي حماية المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها، كونها مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً".



ومن جانبها عرّفت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة جولي لالوند، بالخطوات الخمس عند رؤية شخص يتعرض للتحرش وهي: تشتيت انتباه الشخص المتحرش، تفويض المهمة للجهات المعنية للتصرف، توثيق الحادث عبر محاولة تصويره، محاولة المماطلة ، والتصرف.



وتواصل لوريال جهودها في المساهمة في تمكين المرأة وتحدي الأفكار النمطية من خلال إطلاقها لبرامج توعوية وحملات بالتعاون مع منظمات ومؤسسات غير ربحية لترسيخ رسالتها، وقد اختارت إكسبو منصة لها لإيصال صوتها إلى أكبر عدد ممكن ولتخبر العالم أنها تناصر المرأة في الدفاع عن حقوقها كافة.