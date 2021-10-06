أسيل عمران: إكسبو منصة عالمية لنشر الوعي ضد التحرش

المصدر: البيان

أكدت الفنانة السعودية، أسيل عمران، أن إكسبو 2020 دبي حدث عالمي وهو الأبرز الذي تتوجه إليه أنظار العالم في الفترة الحالية كونه يسلط الضوء على القضايا الملحة لإيجاد حلول لها، ومن الحكمة استثمار هذا المعرض العالمي في طرح قضية مهمة مثل التحرش، لاسيما أنها تعني شريحة واسعة من النساء في مجتمعاتنا".

وقالت خلال مشاركتها في حلقة نقاش نظمتها لوريال في إكسبو 2020 دبي، حول مكافحة مختلف أنواع التحرش، الذي تتعرض له النساء والمهمشين في جميع أنحاء العالم، إن "إكسبو سيسهم في نشر الوعي حول ظاهرة التحرش وكيفية التعامل معها".



وتحدثت عن السوشال ميديا، مؤكدة دورها المهم في مختلف الجوانب الحياتية، وهي مواجهة إلى كافة الشرائح لاسيما النساء، مضيفة "نحن نريد أن تصل رسالتنا لهن، فكلما زاد عدد المتابعين تزيد مسؤوليتنا لاستخدام هذه المنصة للتوعية بالقضايا الملحة مثل التحرش".



وأشارت إلى أن لوريال من الشركات التي تهتم بقضايا المرأة، وقد اختارت إكسبو 2020 دبي منصة لإيصال صوتها من خلال الحملة التي تقوم بها، والتي تحمل اسم "ستاند أب"، للفت الأنظار إلى ظاهرة التحرش وتوعية النساء بالخيارات الموجودة أمامهم.

ورأت عمران أن "التحرش أصبح من الأمور التي نشهدها بشكل كبير ما جعل هذه الظاهرة أمراً عادياً بالنسبة للبعض، ليس لكونه مقبولاً بل بسبب تكراره ما جعلنا، للأسف، لا نقف عنده".



وأضافت "اليوم الشخص المتحرش في الدراما الخليجية هو الشخصية البغيضة التي لديها عقدة أو نقص معين يحاول إخفاءه من خلال التحرش اللفظي لإظهار رجولته. الشيء الإيجابي أن شخصية المتحرش لا زالت بهذه الصورة دون محاولة إيجاد تبريرات لها".