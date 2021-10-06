ماجد الفطيم تشارك في إطلاق شبكة "إس إيه بي كيرز" في إكسبو 2020

المصدر: البيان

شاركت ماجد الفطيم، الشركة المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، في إطلاق شبكة "إس إيه بي كيرز" SAP Cares للبيئة والحوكمة والشؤون الاجتماعية، وذلك خلال أسبوع المناخ والتنوع الحيوي في إكسبو 2020 دبي وضمن فعاليات "إس إيه بي هاوس" SAP House التي تُقام في موقع الحدث الدولي الكبير. يُذكر أن "إس إيه بي" هي الشريك الرسمي للحلول البرمجية المبتكرة في إكسبو 2020 دبي.



وقال كارلوس دييز رئيس الاستدامة والنائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى "إس إيه بي"، إن انضمام الشركات الرائدة في دولة الإمارات، مثل ماجد الفطيم إلى شبكة "إس إيه بي كيرز" للبيئة والحوكمة والشؤون الاجتماعية، يعكس طموحات دبي في أن تغدو مركزًا عالميًا بارزًا في مجال الاستدامة والتصدّي لأهمّ التحدّيات التي تواجه البشرية. وأضاف: "نحرص في "إس إيه بي" على جمع كبرى الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للدفع قُدمًا بمستقبل التنمية المستدامة والعمل المناخي".