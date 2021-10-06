"ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية يحتضن 10 أجنحة و 1200 شركة من 55 دولة

المصدر: البيان

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي أن الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، تشتمل على 10 أجنحة دولية هي: جمهورية إيطاليا، جمهورية سويسرا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية بولندا، جمهورية أيرلندا، مملكة بلجيكا، جمهورية تشيلي، المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. ويمتد المعرض هذا العام على مساحة تزيد عن 29,200 متر مربع، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 55 دولة، و61 مؤسسة راعية.



وتنظم الهيئة المعرض تحت مظلة "الأسبوع الأخضر"، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 في مركز دبي للمعارض في موقع إكسبو 2020 دبي.



وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إن "هذه الدورة من المعرض تشكل فرصة استثنائية للرعاة والعارضين والزوار ليكونوا جزءاً من أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأحد أوائل الفعاليات الكبرى في العالم منذ بدء جائحة (كوفيد-19)".



وأضاف معالي الطاير: "يمثل "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" فرصة مهمة للمؤسسات والهيئات والشركات والمستثمرين في مجالات تقنيات المياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة التقليدية والمتجددة والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة، من المنطقة والعالم لطرح حلولها ومنتجاتها، وعقد الصفقات وبناء الشراكات والترويج للتقنيات الخضراء، والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات، والتعرف إلى فرص تمكين الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم من استشراف مستقبل الطاقة الخضراء والاستفادة من أنجح التجارب وأفضل الخبرات العالمية في قطاعات الطاقة والمياه، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام. ويحتضن المعرض المستثمرين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص استثمارية توفرها قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز والبيئة والطاقة المتجددة. وتعقد على هامش المعرض ندوات لمناقشة أحدث التقنيات والحلول في قطاعات النفط والغاز وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، والشبكات."